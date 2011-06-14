-GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAK PARİS YOLUNDA BRÜKSEL (A.A) - 14.06.2011 - Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı uçak Paris'e gitmek üzere Brüksel'den havalandı. Proje sorumluları, uçağın Paris yakınlarındaki Bourget havaalanına gitmek üzere sabaha karşı Brüksel havaalanından kalktığını belirtti. Bourget'deki 49. Havacılık ve Uçak Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilen uçağın, Paris'e yerel saatle 21.00 civarında inmesinin planlandığı kaydedildi. Solar Impulse, cumartesi günkü test uçuşu sırasında meydana gelen bir dizi sorun dolayısıyla kalktığı havaalanına geri dönmek zorunda kalmıştı. Uçak, hava koşulları ve bataryalardaki enerji miktarının azalması yüzünden hedefine ulaşamamış ve gece yarısına doğru kalkış yaptığı havaalanına dönmüştü.