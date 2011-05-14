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Dünya

GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAK İLK UÇUŞUNDA BRÜKSEL (A.A)

14 Mayıs 2011 03:00

-GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAK İLK UÇUŞUNDA BRÜKSEL (A.A) - 13.05.2011 - Güneş enerjisiyle çalışan ''Solar Impulse'' adlı prototip uçak, 13 saatlik ilk uluslararası uçuşunun ardından Brüksel'e indi. İsviçre'nin Payerne Havaalanı'ndan yerel saatle 08.40'da havalanan uçak, sorunsuz bir uçuşun ardından yerel saatle 21.40 civarında Brüksel'e indi. Tek kişilik uçağın yaratıcısı İsviçreli ekip tarafından daha önce yapılan açıklamada, Belçika'dan Fransa'ya planlanan uçuşun, uçağın uluslararası hava trafik ağları içinden geçecek olması nedeniyle bazı zorluklar taşıdığı belirtilmişti. Sadece bir otomobil ağırlığında (1600 kilo) olan ve kanat genişliği 63 metre olan 4 motorlu uçak, geçen temmuzda İsviçre'de 24 saatlik deneme uçuşu yapmıştı. 

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