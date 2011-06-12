-GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAK HAVADA SORUN YAŞADI PARİS (A.A) - 12.06.2011 - Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse, test uçuşu sırasında meydana gelen bir dizi sorun dolayısıyla kalktığı havaalanına geri dönmek zorunda kaldı. Belçika'nın Brüksel-National havaalanından Paris yakınlarındaki Bourget havaalanına gitmek üzere dün akşam yerel saatle 18.37'de havalanan Solar Impulse, hava koşulları ve bataryalardaki enerji miktarının azalması yüzünden hedefine ulaşamadı ve gece yarısına doğru kalkış yaptığı havaalanına döndü. Projenin yetkilileri, yarı yolda orta mesafede bir pistin bulunmaması nedeniyle ve pilotun hayatının tehlikeye atılmaması amacıyla, prototip uçağın kalkış yaptığı meydana geri dönmesine karar verildiğini belirttiler. Yetkililer, Bourget'deki 49. Havacılık ve Uçak Fuarı'na "onur konuğu" davet edilen deneysel uçağın, gelecek hafta hava koşulları uygun olduğunda yola çıkacağını kaydettiler.