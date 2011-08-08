-GÜNEŞ: EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ TRABZON (A.A) - 08.08.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde düzenlenen akşam antrenmanına, milli takım kamplarında bulunan Burak, Zokora, Glowacki, Adiran ve Pawel Brozek ile sakatlıkları devam eden Piotr Brozek ve Henrique katılmadı. İdman öncesi futbolcularıyla bir süre görüşen teknik direktör Güneş, oyuncularına maç içerisinde yaptıkları hataları anlatarak, ''Pasları düzgün ve etkili yapmalıyız. Kendinize güvenerek pas atın. Eğer bunu yaparsanız oyunda kontrolü ele alırsınız ve rakip kaleye gitmeniz kolay olur'' dedi. Futbolculardan sahada sadece top oynamayı düşünmelerini isteyen Güneş, ''Eksikliklerimizi yine kendimiz gidereceğiz'' ifadesini kullandı. Güneş'in bu görüşmesinin ardından bir süre ısınma hareketleri yapan bordo-mavili takım, daha sonra dar alanda pas ve kondisyon çalışması yaptı. Trabzonspor, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.