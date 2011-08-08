T24 LogoT24 Logo
Spor

GÜNEŞ: EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ TRABZON (A.A)

08 Ağustos 2011 23:51

-GÜNEŞ: EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ TRABZON (A.A) - 08.08.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde düzenlenen akşam antrenmanına, milli takım kamplarında bulunan Burak, Zokora, Glowacki, Adiran ve Pawel Brozek ile sakatlıkları devam eden Piotr Brozek ve Henrique katılmadı. İdman öncesi futbolcularıyla bir süre görüşen teknik direktör Güneş, oyuncularına maç içerisinde yaptıkları hataları anlatarak, ''Pasları düzgün ve etkili yapmalıyız. Kendinize güvenerek pas atın. Eğer bunu yaparsanız oyunda kontrolü ele alırsınız ve rakip kaleye gitmeniz kolay olur'' dedi. Futbolculardan sahada sadece top oynamayı düşünmelerini isteyen Güneş, ''Eksikliklerimizi yine kendimiz gidereceğiz'' ifadesini kullandı. Güneş'in bu görüşmesinin ardından bir süre ısınma hareketleri yapan bordo-mavili takım, daha sonra dar alanda pas ve kondisyon çalışması yaptı. Trabzonspor, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24