-GÜNEŞ: BÜTÜN OYUNCULARIMI KUTLUYORUM İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 7-0'lık farklı bir galibiyet alan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyun disiplininden kopmayan futbolcularını kutladı. Güneş, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, hafta içinde yapılan çalışmalar iyi gittiği için oyuncularının genel havasının iyi olduğunu anlatarak, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Maç içinde oyun disiplini içinde olmaları, yardımlaşmanın iyi olması, ciddi biçimde maça başlamaları, golü bulduktan sonra oyunun rahat bir hale dönüştürmesi hem 3 puanı kazandırdı, hem de farklı bir skor ortaya çıkardı. 3 puan çok önemliydi ama gollerin de fazla olması bizim için iyi. Gereksiz iki sarı kart gördük, onlar anlamsızdı. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Özellikle oyun disiplini ve ciddiyeti nedeniyle bütün oyuncularımı kutluyorum. Rakibin de yediği gollerden sonra direnci kırıldı. Zaten olağanüstü hırslı bir şekilde bunu bir çıkış maçı olarak görüyorlardı. Goller gelince dirençleri kırıldı, inançları kaybolmaya başladı. Oyuna katkıları azalmaya başladı. Onları moralsiz bir durumda yakalamak, bizim için maçı daha rahat bir hale dönüştürdü. Yoksa biz de mükemmel değildik. Ama iyi işler yaptık, doğru işler yaptık. Seyircimiz kısıtlamaya rağmen sayısal üstünlüğü sağladı. Taraftarımızın destek kalitesi sahaya yansıdı.'' -''ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ''- Farklı skorların yanıltıcı olabildiği ifade edilerek, 6-1'lik Sivasspor maçının sonrası hatırlatılıp, bir endişe duyup duymadıkları sorulan Güneş, şöyle yanıt verdi: ''Bu ülkede her konuda endişe duyarız. Bizim yaşam tarzımızda var. Bugün her şey güzelken, yani ekonomik durumumuz iyiyken yarın batabiliriz, batarken çıkabiliriz. Futbolu da bununla beraber bütünleştirebiliriz. Maalesef bu sıkıntı var. Sivas maçında farklı skordan sonra maalesef kaybettik. Çok daha dikkatli olmak zorundayız. Ama bu sadece oyuncularla ilgili değil. Ne kadar olayı ciddiye alırsak alalım kamuoyunda oluşan havadan insan olarak hepimiz etkilenebiliyoruz. Ama bunlar ders olmuştur diye düşünüyorum. Ciddiyete rağmen maç da kaybedilebilir. Dünyanın sonu olarak bakmak doğru değil. Her takım kolay kazanıp kolay kaybedebilir. Önemli olan görevimizi yapıp yapmadığımızdır. Medical Park Antalyaspor maçı hariç takımımın her maçta iyi oynadığını düşünüyorum. Umarım ki, Gençlerbirliği maçında iyi futbol ve iyi sonuçla ayrılırız'' şeklinde konuştu.