-GÜNEŞ: BU KUPA GEÇEN SENENİN KUPASI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, gelecek yıl lig ve kupa şampiyonu olarak Süper Kupa maçına çıkmayı istediklerini söyledi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği toplantıda, geçen sene ligi kazanamadıklarını vurgulayarak, ''Lig şampiyonu olamamıştık. Süper Kupa da eksikti. Bunu almamız sevindirici. Bu kupayı geçen senenin kupası olarak görüyorum. Gelecek sezon her iki kupayı alarak Süper Kupa'yı oynamak isteriz. Futbolcularım bu sıcak havaya rağmen iyi mücadele ettiler, iyi ve özverili oynadılar. Bu kupayı kazanmamızdan da önemli. Bu maçı son şampiyonu yenerek almak bizim için iyi bir moral oldu'' dedi. Güneş, Trabzonspor'un maçta Süper Kupa'ya yakışan süper bir taraftarı olduğunu belirterek, ''Stada sığmadılar. Bu taraftarın bizi sürükleyeceğini düşünüyorum. Onlara teşekkür ederim'' ifadesini kullandı. Maçta kendisine göre mükemmel olmadıklarını kaydeden Güneş, ''Çok eksiğimiz var. Kazanmamız, her şeyin iyi oldu anlamına gelmez. Bu tür maçlarda eksiğimizi göreceğiz. İyi çalıştık ve bu sahaya olumlu yansıdı. Biz 3-0'dan sonra daha rahat olmalıydık, oyunu tam yönetemedik. Biraz daha akılcı olmalıydık'' diye konuştu. Selçuk ve Ceyhun'un milli takıma çağrılmamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi: ''Burada takdir hocanındır. Biz hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Milli takım hepimizin milli takımıdır. Sadece Hiddink'in takımı değildir. Hocalar kişisel tercihler yapabilirler. Hatalar da olabilir ama sonunda doğru yol bulunabilir. Selçuk bana göre Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusudur. Ama benim de zaman zaman milli takıma almadığım oyuncular olmuştur. Milli takıma alınmadığı için Selçuk kötü oyuncu olmaz.'' Güneş, Teofilo'nun tartışıldığının hatırlatılması üzerine de şunları dile getirdi: ''Teofilo'nun oyunculuğunu tartışmam. İyi oyuncuydu ama verimi düşüktü. Fizik olarak daha iyi olması lazım. Böylece tekniğini daha iyi kullanabilir. Sıkıntıları vardı, lige alışmamıştı.''