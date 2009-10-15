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Dünya

Güneş böyle patladı

Nasa'ya ait iki ikiz kameralı STEREO uzay aracı Güneş'teki gaz patlamalarının bugüne kadarki en net videosunu elde etti.

15 Ekim 2009 03:00

Nasa'ya ait iki ikiz kameralı STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) uzay aracı Güneş'teki gaz patlamalarının bugüne kadarki en net videosunu elde etti.

Bu güne kadar çekilmiş en net güneş patlaması/Video

Filmde görülen büyük patlamaların ulaştığı mesafe Dünya'nın çapının 'dört-beş' katını buluyor ve Güneş'in manyetik alan çizgileri üzerinde kıvrılıyor. Patlama sırasında sıçratyan gaz bulutunun hızı 3.4 milyon km/s.

Videoya çekilen patlama 26 ve 27 Eylül günlerine yayılan 30 saatlik bir zaman diliminde gerçekleşti.






 

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