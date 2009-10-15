Güneş böyle patladı

Nasa'ya ait iki ikiz kameralı STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) uzay aracı Güneş'teki gaz patlamalarının bugüne kadarki en net videosunu elde etti.

Bu güne kadar çekilmiş en net güneş patlaması/Video



Filmde görülen büyük patlamaların ulaştığı mesafe Dünya'nın çapının 'dört-beş' katını buluyor ve Güneş'in manyetik alan çizgileri üzerinde kıvrılıyor. Patlama sırasında sıçratyan gaz bulutunun hızı 3.4 milyon km/s.



Videoya çekilen patlama 26 ve 27 Eylül günlerine yayılan 30 saatlik bir zaman diliminde gerçekleşti.











