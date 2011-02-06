-GÜNEŞ: BİZİM İÇİN İYİ BİR GÜN OLMADI TRABZON (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medical Park Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak 2 puan yitiren Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kendileri için iyi bir gün olmadığını söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede sahaya çıkarken kazanmak zorunda olduklarını bildiklerini belirterek, ''Başından sonuna kadar, son bölümlere karşı oyun disiplinine bağlı olarak bu duyguyla devam ettik. Pozisyonlar bulduk, ama gol bulamadık. Gol gecikince gerginlikler ve sonrasında oyun disiplininden kopmalar oldu. Rakibe etkimiz düştü'' dedi. Oyunun tamamına bakılması halinde çoğu dönemde üstün olan, kazanmayı isteyen tarafın kendileri olduğunu ifade eden Güneş, ''Ama son bölümlerde de rakibe pozisyonlar verdik. Daha önce kaybettiğimiz puanların tabiki bir baskısı vardı. Bu önce hırs olarak sahaya yansıdı sonra kontrolsüzlüğe döndü. Ama bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettiğimiz iki puan bizim için üzüntü verici çünkü bu iki puanı bu oyunun karşılığı olarak kaybetmeyebilirdik. Sarı kart gören Giray ve Cale'yi de kaybettik. Dolayısıyla bizim için iyi bir gün olmadı'' diye konuştu. Ligde yarışın devam ettiğini kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Şu anda 3 maç oynadık, ama lider biziz. Biz avantajlarımıza güvenerek yarışa çıkmadık, kendimize güvenerek yarışa çıktık. Sezon başında her takım eşit olarak başladık. Daha sonra bize övgüler sebebiyle başarı bize rakip olarak gösterilmeye çalışıldı. Şimdi de bize verilmek istenen mesaj başarıyı avantajı niye kullanmadınız? Bu da bir baskıya dönüştü. Buna da gücümüz yetmez bizim. Biz kendi gerçeklerimizi kamuoyuyla paylaştık, diğerlerini paylaşamayız. Trabzonspor'un bu kadar hızlı büyümesini olumsuz etkilemek aşağı çekmek isteyen rakipler var. Bunlar da doğaldır. Kazanmaya yakın olduğumuz Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybettik. Puan olarak olumsuz, futbol olarak olumlu maçlardı. Fenerbahçe maçını olumsuz olarak görüyorum. Bunları da aşmaya çalışacağız. Biz hiçbir rakibi baskı altına almaya çalışmadık, hiçbir hakemi suçlamaya çalışmadık. İşimizi yapacağız, çıkıp futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Bugün de öyle yaptık. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Taraftarlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' -ÖZDİLEK'İN AÇIKLAMASI- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise herşeyden önce bu maçta puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''İyi takımlar böyle atmosferi yüksek maçlarda performanslarını ileriye taşıma adına bir duruş sergilemeliler. Biz de bu anlamda maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik'' dedi. Maçın çok üretken bir maç olmadığını ifade eden Özdilek, ''Trabzonspor'un maçın başında bir baskısı oldu. Ama bu çok bilinçli bir baskı değildi. 15-20 dakikadan sonra oyuna ortak olduk. Buraya gelirken 60. dakikadan sonra ortaya koyacağımız tablo önemliydi. Ondan sonra da yakaladığımız net gol pozisyonları vardı. Son pas ve vuruşlarda becerikli olsaydık maçtan 3 puanla ayrılabilirdik. Ama kaybetmemek önemliydi' diye konuştu. Ligin ikinci yarısında art arda zor maçlar oynadıklarını anlatan Özdilek, şunları söyledi: ''Oyuncuların duruşu coşkuya ortak olmaları önemli. Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Trabzonspor, ligin lideri. Kendi evinde lidere karşı oynadık. Bu da göz ardı edilmemeli. Eksikliklere sığınmadık. İyi takım olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz.'' -GİRAY VE MUSTAFA- Trabzonspor'un savunma oyuncusu Giray Kaçar ise şanssız bir günde olduklarını belirterek, ''İyi bir performans gösterdik. Rakibi boğduk, ancak golü bulamadık. Rakiplerin kazandığı bir ortamda puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu durumu toparlayacak olan bileriz. İnancımız ve hedefimizde sapma yok. Elimizden geleni yapacağız. Takım olarak daha çok çalışacağız adapte olacağız. Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz'' ifadelerini kullandı. Savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ise takım olarak iyi mücadele ettiklerini kaydederek, ''Özellikle ilk yarı çok baskı kurduk. Pozisyonlar da bulduk. Ama inanılmaz derecede şans yanımızda değildi. Kazanmak için herşeyi yaptık. Demekki bir şeyler eksik, bu eksikleri gidermek için çalışacağız. Sezon sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz'' diye konuştu. -3 MAÇTA 7 PUAN- Ligin ilk yarısını 42 puanla lider olarak kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda 3 maçta 7 puan kaybetti. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan, 19. haftada Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen bordo-mavililer, 0-0'lık Medical Park Antalyaspor beraberliği ile 3 maçta 7. puanını kaybetti. -İKİ EKSİK- Trabzonspor'da, sarı kart gören Giray ve sol kanat oyuncu Hrvoje Cale cezalı konumuna düştü. Bordo-mavili futbolcular, gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Giray'ın yerine kart cezası sona eren Glowacki takımda yerini alabilecek.