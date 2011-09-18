-Güneş: ''Bize yakışmadı'' TRABZON (A.A) - 17.09.2011 - Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, ''Kaybetmeye yakın takım değildik. Galip gelen takım olacaksa biz olmalıydık.Böylesine acemice yenilen gol Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma yakışmaz'' dedi. Güneş, 1-0 kaybettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, rakipleri karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, ''Hafta arasında kazanılan Inter maçı moral açısından önemliydi. Bu maça büyük katkı yapacağını bekliyorduk ancak olmadı'' Rakipleri karşısında kaybedecek bir futbol ortaya koymadıklarını ifade eden Güneş, ''Kaybetmeye yakın takım değildik. Galip gelen takım olacaksa biz olmalıydık. Kendi futbolumuzun seviyesinde oynayamadık. İki yarıda pozisyonlarımız var. İlk yarıda rakibin önde baskısına toparlanıp cevap verdik. İkinci yarı oyuna bayağı hakim olduk. Son dakikada oyundan düşmeye başladık ve bu da gol yememize neden oldu'' diye konuştu. Takımda bir konsantrasyon eksikliği olduğunu kaydeden Güneş, şöyle konuştu: ''Manisaspor maçında rakibe pozisyon vermeden acemice gol yedik. Burada da taç atarken golü yedik. Bu konsantrasyon eksikliği Inter maçının kazanılmasıyla ilgili değil, futbol kültürü ile ilgili. Geçmişi düşünürseniz geleceği planlayıp başarılı olamazsınız. Son dakikada yediğimiz gol benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Böylesine acemice yenilen gol Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma yakışmaz.'' -Avcı'nın açıklaması- İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Abdullah Avcı ise konuşmasının başında Trabzonspor'un Inter karşısında aldığı 1-0'lık galibiyete değinerek, ''Trabzonspor, Inter ile oynadığı müsabakada Türk futbolunun sıkıntılı sürecinde Avrupa'nın göbeğinde kazanarak Türk futbolunun var olduğunu gösterdi. İvme kazanmasını sağladı. Bunun için Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Umarım şampiyonlar liginde böyle devam edecek'' dedi. Lige çıktıklarından beri tek yenemedikleri takımın Trabzonspor olduğunu dile getiren Avcı, ''Oyunun 55 dakikası bizim istediğimiz gibi iyi gitti. Trabzonspor zemini bu kadar kötü beklemiyordum. İki takımda oynamaya çalışan bir takımdı. Bazen top kontrolünde pas trafiğinde sıkıntı yaşandı. 55. dakikadan sonra Trabzonspor, baskı yaptı. Baskıya karşı inanılmaz derecede mücadele ettik. Gol son derece doğru bir dakikada geldi ve kazandık'' ifadelerini kullandı.