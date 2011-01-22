-GÜNEŞ: BERABERLİK ÜZDÜ TRABZON (A.A) - 22.01.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçında kazanmaya yakın taraf olduklarını, o yüzden aldıkları beraberlik nedeniyle üzüntü yaşadıklarını söyledi. Güneş, 1-1 berabere biten maçın ardından yaptığı değerlendirmede, bekledikleri bir oyunun olduğunu belirterek, ''Rakibin de bizim de nasıl oynayacağımız belliydi. İlk yarı daha az pozisyon bulduk ve rakibe pozisyon vermeden 1-0 öne geçtik. İkinci yarı ise daha etkili pozisyonlar bulduk ama golleri bulamadık'' dedi. Hiç beklenmedik anda defansta yapılan üst üste hatalar sonucu rakibin golü attığını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Bu gol sonrası moralleri yükseldi. Kazanmaya yakın takım bizdik, o yüzden üzgünüz. Kaybettiğimiz 2 puan var. Oynadığımız oyun olarak rakipten daha çok üstün olan, oyunu tamamen kontrol altında tutmaya çalışan takımdık. Az pozisyon verdiğimiz halde atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 berabere bitti. Ama golden sonra fizik ve inanç dirençsizliği oldu. Zaman zaman homurdanmalar oldu. Golden sonra rakibin daha rahat çıkma, daha rahat oynama anlayışı vardı. Trabzonsporlu oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Biz iki puan kaybettik ama futbolda bu var, olacaktır. Üzüntü verici olsa da gayet normal karşılamak lazım.'' Güneş, bir gazetecinin ''Verilmeyen bir penaltı pozisyonu var. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz'' yönündeki sorusu üzerine de ''Hakemleri etkilemek için bugüne kadar konuşmam olmadı. Konuşanlar düşünsün. Penaltı, verildi verilmedi diye konuşursam diğer insanlardan farkım olmaz, küçülürüm. Bize hiçbir maçta yanlış penaltı verildiğini düşünmüyorum. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Hakem şunu vermiş, bunu vermiş diye konuşarak bunu geri alamayız. Ama yanlış kararlar veren varsa onları etkileyen varsa onlar düşünsün. Bizim vicdani bir rahatsızlığımız yok'' ifadelerini kullandı. Karşılaşmada Ankaragücü'nün attığı gol sonrası moral ve fizik direncinde kopmalar olduğunu kaydeden Güneş, ''Taraftar da akıcı oyun göremeyince olumsuzluklar oldu. Ne kadar pozisyon bulursak bulalım daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyor. Rakibe de az pozisyon vermek istiyoruz. Burak'ın yuhalanması hoş değil. Hakem ve seyirciyi konuşacak durumda değiliz. Bu futbolun gerçeği. Türkiye'de futbolun niye ileri gitmediği anlayışını herkes biliyor. Ama herkes işine geldiği gibi de yönetiyor'' diye konuştu. -ANKARAGÜCÜ CEPHESİ- Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat ise oyuncularını göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlayarak, ''İlk yarı tamamen Trabzonspor'un üstünlüğünde, ikinci yarı ise tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. İkinci yarı Sestak'ı alarak başladık o da bize oyunda hakimiyeti getirdi. Daha sonra orta sahaya Özgür'ü aldık. Beraberliği yakaladıktan sonra iki santrforla oyunda galibiyeti arayan taraftık'' dedi. Trabzon halkına ve camiasına teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Özat, ''Gerçekten Trabzon deplasmanı özlemiştim. Şehirde geziyoruz, insanlar çok beyefendi. Bugün berabere kaldılar ama şampiyonluğu en fazla hak edenlerin başında geliyor. Şampiyonluk yarışının tekrar başlayacağını söylemiştim. Yukarıya oynayan takımların hangisi bizim maça kadar işlerini görüyorlarsa görsünler, yoksa bizim maçta puan kaybedecekler. Bunu iddialı şekilde tekrar söylemek istiyorum'' diye konuştu. Bazı taraftarlara sitemde bulunmak istediğini kaydeden Özat, şunları söyledi: ''Buradan bir sitemim var. Böyle maçta ligin liderinden puan aldık ama bazı taraftarlarımızdan, hepsinden değil, küfür yiyoruz. Bizim de annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz, çoluğumuz çocuğumuz var. Sokakta hangi insan böyle küfrü hazmedebilir ki, biz de hazmedemiyoruz. Neden bazı gruplar bunu yapıyor, bunu da anlayabilmiş değilim. Ben buradaki Ankaragücü taraftarlarından daha fazla Ankaragücülü değilim. Bugün buradayım, yarın yokum. Ama küfrün de savunulacak bir tarafı yok.''