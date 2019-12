-Güneş: Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz BILBAO (A.A) - 17.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Athletic Bilbao ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, rakipleri karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Güneş, maçın oynanacağı San Mames Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, daha önce oynadıkları bir rakip ile karşı karşıya geleceklerini belirterek, ''Trabzonspor ve Athletic Bilbao karşılıklı iki maç yapmıştı. Burada kaybetmiştik, kendi sahamızda yenmemize rağmen elenmiştik. Tekrar karşılaşıyoruz, futbolun böyle güzellikleri var. Dostluğa, fair-playa katkı yapmasını diliyoruz. Gruplara kalabilmek için Athletic Bilbao karşısında ilk maçta avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz'' dedi. Rakibin gücünü bildiklerini ifade eden Güneş, ''Orta saha ve hücumda etkin atak yapabilecek oyuncuları var. Kendi eksiklerimize rağmen gücümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz. Zemin çok güzel, umarım seyir zevki güzel bir maç olur ve düşündüğümüz skorla buradan ayrılırız'' diye konuştu. Güneş, futbolda şike iddialarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararlara ilişkin sorulan sorular üzerine de futbolun barış, kardeşlik, dostluk, güzellik, temizlik, saflık ve iyi niyet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Futbolu, bu anlamda sahaya yansıyan, insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkiyi geliştiren bir oyun olarak görüyoruz ama ne yazık ki bu sene ülkemizde bizim temiz duygularla aradığımız oyunun hak ettiğimiz şampiyonluğun puan puana geldiğimiz dönemlerde rakip takım tarafından kazanıldığı için üzüldük. Olumsuz konuşmadık, şimdi de konuşmak istemiyorum ancak görünen tabloda bugünkü maçın atmosferi bu olmaması gerekirken bizim dışımızdaki gelişmelerle maalesef her gün bunu yaşıyoruz, bu her gün önümüze koyuluyor. Biz sahaya futbol oynamaya çıkıyoruz, yarın da öyle olacaktır.'' -''Kimin suçu varsa cezasını çekmesini istiyorum''- Üzüldüğü bir şeyi de açıklamak istediğini anlatan Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Özellikle İspanyol gazetelerinde bizim başkanımızın resmi ve bizim takımla ilgili haberlerin görüntüsü Türkiye'den verilen yanlış bilgilerle buraya böyle yansımıştır. Bu çok çirkindir. Medyaya yansıması değil, olayın buralara gelmesi bizim için olumsuz bir tablodur. Bunların aydınlanmasını isteyen birisiyim. 'Kimin suçu varsa cezasını çeksin' dedim daha önce. Benim için hiçbir şey değişmez. 'Suç varsa cezası olmalı ama suçsuz kişilere haksızlık yapılmamalıdır' dedim. Federasyon Başkanı'nın ifadesiyle konuşuyorsak, şüphe duyuyorsa, ben şüphe duyuyorum, daha önce duymuyordum, şimdi duyuyorum. Bu benim kulübümle ilgili değil, ülke futbolunu, ülkeyi yönetenlerle ilgili şüphelerim vardır. Eğer onların vicdanı rahatsa ben de rahatım ama olay dışımızda gelişmesine rağmen bugüne gelinceye kadar ister milli takım, ister kulüpler bazında gelişmelere rağmen düzgün kalmaya çalıştık.'' -''Futbolun sahibi yok''- Güneş, buraya geldiklerinde yine İspanyol medyasında gündemin, futbolcu haklarının korunması için Kulüpler Birliğine karşı yapılan bir grevin söz konusu olduğunu söyleyerek, ''Belki maçlar oynanmayacaktır deniliyor. Ülkemizde ise ne futbolcular, ne antrenörler futbolda söz sahibi. Yani futbolun sahibi yok. Yöneticiler, gelip geçici olmasına rağmen bir çirkinlik olsa da 'kapatın gidelim' diyorlar. Böyle bir ülkenin, böyle bir ülkeyle futbol yarışını görüyoruz. Futbolcular ve antrenörler kendilerine sahip olabilseydi bu konular olmazdı, hiçbir şey de konuşulmazdı. Yönetimlerin devreye girdiği, paranın çok olduğu yerde eğer o paraları doğru ve düzgün kurallara göre yönetemezseniz çirkinlik ve kirlilik olabilir'' dedi. -Takımdaki değişim- Güneş, ''Takımda cezalı oyuncularla ilgili rotasyon yapacak mısınız?'' sorusuna, şu karşılığı verdi: ''Sizin de bildiğiniz gibi geçen seneden beri rotasyon yapıyoruz. O rotasyonu her zaman yaptık. Henüz daha 11'i tam olarak değiştiremedik. 3-4 eksiğimiz kaldı. Ondan sonra 11'i değiştireceğiz, geriye bir sorun kalmayacak. Adrian ve Zokora, bu sezon yeni transfer. Maalesef Benfica ile yapılan iki maçtaki yanlış kararlarla kaybettik. Yarınki maçlarda olmayacaklar. İki oyuncumuzun olmayışı yeni kurduğumuz kadroda yeni zaaflar olacaktır. Onların yerine oynayacak arkadaşlar için bu güzel bir şans. Umarım iyi değerlendirirler.''