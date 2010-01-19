Güneş artık evimizi de ısıtacak

T24- Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Niyazi Demircan, güneş enerjisi ile ısınmayı sağlayan sistem geliştirdi.

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisi ile ısınmayı sağlayan bir sistem geliştirdiğini ve sistemin, Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Merkezi'nin üniversite yerleşkesi içinde bulunan Çevre Koruma Merkezinde uygulandığını bildirdi.

Sistemin tamamen yerli imalat olduğunu ve ithal malzeme kullanılmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Demircan, tasarımın kendisine ait olduğunu, montaj işleminin ise Türkiye çapında faaliyet gösteren bir firma tarafından yapıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Demircan, ''Türkiye'de ilk kez bir mekan bu dizayna sahip bir güneş enerjisi sistemiyle ısıtılıyor. Aynı zamanda bu uygulamayla Çevre Koruma Merkezi, Türkiye'de ilk kez güneş enerjisiyle ısıtılan kamu kurumu oluyor'' dedi.

Bu sistemin herhangi bir emisyonunun bulunmaması sayesinde hava kirliliğine yol açmayacağını, aynı zamanda sıcak su kaynağı olarak da kullanılabilen kombine bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Demircan, ''Hem sıcak su kaynağı, hem de mekan ısıtılması amacıyla kullanılan kombine bir sistem. Ancak sistemin uygulanacağı mekanın ısı yalıtımının iyi yapılmış olması verimin artması açısından çok önemli'' diye konuştu.

Sistemin Türkiye'nin yüzde 70'inde kullanılabilir olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Demircan, sistemin yaygınlaşmasıyla fosil yakıtlara bağımlılığın azalacağını, bunun da hava kirliliğinin önlenmesinde önemli bir etken olacağını bildirdi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. Demircan, güneş enerjisinin ısınma amaçlı kullanılmasıyla bunun da büyük ölçüde azalacağını, yaygınlaşması halinde ülke ekonomisine de ciddi miktarda katkı sağlayacağını söyledi.

Bedava Isınma

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Demircan, güneş enerjisiyle elektrik üretiminin maliyetinin yüksek olduğunu, ancak 2020'li yıllarda yaygınlaşmasının ve maliyetinin düşmesinin beklendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş enerjisiyle elektrik üretecek sistemi kurmak için yapılan harcamanın sistemin çalışmasının ardından amorte edilmesi çok uzun yıllar alıyor. Ancak güneş enerjisi kullanılarak ısınma sistemi kurulması, düşük maliyetlerle yapılabiliyor ve bölgeye göre değişmekle birlikte 6 ile 8 yılda kendisini amorti edebiliyor. Yani bu sistemin kurulu olduğu mekan, en geç 8 yılın ardından bedava ısınacak".

Yrd. Doç. Dr. Demircan, sistemin Çevre Koruma Merkezi'ne kurulmasının oldukça yeni olduğunu belirterek, sistemi 1,5 ay boyunca çeşitli konularda gözlemleyeceklerini, merkezin ısı yalıtımının da yapılarak sistemden tam randıman alınmasının sağlanacağını söyledi.