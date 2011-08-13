-Güneş antrenmanları basına kapattı TRABZON (A.A) - 13.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili takımın antrenmanlarını basına kapattı. Teknik direktör Güneş, görevde bulunduğu süre içerisinde ilk kez maçtan 5 gün önce bordo-mavili takımın antrenmanlarına basına kapatma kararı aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, bu kez de aynı sonu yaşamak istemiyor. Hafta içerisinde sık sık oyuncularla toplantı yaparak onlara Athletic Bilbao takımını izlettiren Güneş, İspanya'da yapılacak ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeleri için futbolcularına uyarılarda bulunuyor. -Yabancı sıkıntısı- Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Athletic Bilbao maçı öncesi yabancı oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyor. Benfica maçında orta alanda forma giyen Adrian ve Zokora'nın cezaları, Piotr Brozek ve Paulo Henrique'in ise sakatlıkları Güneş'i düşündürüyor. Henrique'in de ilk maça yetişememesi halinde Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında 4 yabancı oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kalacak. Güneş'in Zokora'nın yerine genç Aykut'u, Adrian'ın yerine Alanzinho'yu oynatması bekleniyor.