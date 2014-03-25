Güneş gazetesi: AKP'ye kapatma davası hazırlığı var!

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası iktidara yakın medya kuruluşlarının dile getirdiği, "hedefte Erdoğan var" iddialarının ardından iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısının, AKP’ye kapatma davası açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Murat Kelkitlioğlu, Güneş gazetesinde, "AKP'ye kapatma davası hazırlığı için kısa bir süre önce düğmeye basıldığı"nı iddia etti. Kelkitlioğlu, "Seçim sonrası Yargıtay ve Danıştay’da çok köklü bir revizyona gitmek şart gibi gözüküyor" ifadesini kullandı.

Kelkitlioğlu'nun yazısı şöyle:

Hedefe Başbakan Erdoğan’ın konulduğu iktidarı yıpratma operasyonu bütün hızıyla sürüyor. Devletin çeşitli kurumlarında saf tutmuş ‘paralel yapı’nın unsurları son olarak ‘Nasıl bir darbe vurabiliriz?’ telaşı içinde. Dinlemeler, montaj görüntüler, takipler, iftiralarla amacına ulaşamayan bu kesimlerin, şimdi de başka bir hazırlığın içinde olduğunu öğrendik.

İki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, AK Parti’ye kapatma davası açmak için hazırlıklara başlamış bile. Şimdiden duyabiliyorum! ‘Bu bilgi zaten günlerdir Twitter’da dolaşıyordu’ diyenler olacaktır. Ancak kimileri gibi sosyal medyada dolaşan her bilgiyi doğru kabul etmediğim için bunun teyidini aldım. Dava hazırlığı için kısa bir süre önce düğmeye basılmış.

Başbakan Erdoğan’ın söylediği gibi, seçim sonrası Yargıtay ve Danıştay’da çok köklü bir revizyona gitmek şart gibi gözüküyor.