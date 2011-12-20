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Spor

Güneş: "Kanunsuz işlerin içinde hiçbir zaman bulunmadık" TRABZON (A.A)

20 Aralık 2011 11:43

-Güneş: "Kanunsuz işlerin içinde hiçbir zaman bulunmadık" TRABZON (A.A) - 20.12.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Takım olarak da şehir olarak da kanunsuz işlerin içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız da. Bugüne kadar nasıl düzgün gelmişsek bundan sonra da aynı vakur ve sağduyulu tavrımızla yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, takımın içinde bulunduğu durum ile ilgili olarak taraftarlara yönelik mesajlar veren Güneş, şunları söyledi: ''Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasına girildiğinde takımımızın puan cetveli itibariyle sıralamada bulunduğu konumu kabullenmemiz mümkün değildir. Teknik sorumlu olarak ekibimizin bugün itibariyle oynadığı oyundan da, aldığı sonuçlardan da memnun değilim. Farklı bir lig statüsü içerisinde, yoğun maç trafiği nedeniyle lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarının üst üste gelmesinin performansımızı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum."  ''Trabzonspor bugünlere yıllarca büyük bedeller ödeyerek geldi ama bunlara rağmen hiçbir zaman doğru yoldan sapmadı, yeri geldiğinde tepkisini gösterdi'' diyen Güneş, şunları kaydetti: ''Sahada alınan sonuçlar her zaman değişebilir. Ancak bunun üzüntüsü içerisinde bize yakışmayacak davranışlarda bulunmamalıyız. Trabzonspor'un haksızlığa uğradığı noktada ilgili kurumlara gerekli uyarıların ve eleştirilerin yapıldığından ve yapılacağından da kimsenin endişesi olmasın. Geçmişte, yaşadığımız haksızlıklardan sıyrılıp nasıl yeni başarılar inşa ettiysek bundan sonra da aynısını yapabilecek gücümüz vardır. Takım olarak da, şehir olarak da kanunsuz işlerin içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız da. Bugüne kadar nasıl düzgün gelmişsek bundan sonra da aynı vakur ve sağduyulu tavrımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak bizim bu onurlu duruşumuz başkalarının da bize haksızlık yapmasını gerektirmez. Kimse bizi kötü niyetlerine alet etmek istemesin. Camia olarak eksiklerimizi görmeli ve bunları giderebilmek için güçlü olmalıyız. Bu doğrultuda siz değerli taraftarlarımızın her zamankinden daha fazla desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor, bunu bizden esirgemeyeceğinize de yürekten inanıyoruz.''

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