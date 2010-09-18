-GÜNEŞ: "DURAN TOPLARDA HATALAR YAPTIK VE KAYBETTİK" TRABZON (A.A) - 17.09.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Manisaspor karşısında duran toplarda hatalar yaptıklarını ve maçı kaybettiklerini söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, maça kazanma arzusuyla çıktıklarını belirterek, ''Öyle de oldu, maçın başında öne geçtik. İkinci pozisyonu da bulduk. Teofilo ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirebilseydik, rahatlayabilirdik. İlk yarının son dakikalarında korner ve dönen toplardan yediğimiz goller oyunun tüm akışını çevirdi. Biz hücumda duran toplarla etkili olan bir takımız ancak bugün tersi oldu. Duran toplarda ön ve arka direkte dikkat hataları yaptık. Ama bu hataları saha dışı etkilere bağlamamak lazım'' dedi. Geçen hafta 6-1 kazandıkları Sivasspor maçındaki aynı motivasyon ve coşkuyu Manisaspor maçında göremediğini anlatan Güneş, şöyle konuştu: ''Rakibin direnci ve inancını kırmak için fizik gücümüz yeterli değildi. Manisaspor'un fizik gücü daha iyiydi. Beklenmeyen bir skordu. Moral ve güven kaybettik. Bizim için olumsuz bir durum. Lig uzun yarış, maratonda sürpriz sonuçlar oluyor. Antalyaspor ve Manisaspor maçlarında kaybettiğimiz 5 puan büyük kayıp. Kazanmamız gereken maçları belli dönemlerden sonra kaybettik. Selçuk ve Colman ortada çok gayretliydi ama yeterli olmadı. Manisaspor tüm takım olarak oyunumuzu bozmaya, alanı daraltmaya çalıştı ve etkili oynadı. Biz biraz daha tempolu ve baskılı oynasak kazanabilirdik.'' Güneş, sezon başında gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Makukula'yı ''almadığınız için pişman mısınız ?'' yönündeki bir soru üzerine de, ''Hayır. Transferde oyuncu istenilir, olur veya olmaz. Biten işi konuşmak doğru değil. Manisa'nın oyuncusu için şöyle oldu böyle oldu demek yerine mevcut oyuncularımızı konuşmalıyız. Bizden de Manisaspor'a giden Ömer, Isaac, Ferhat vardı. Bugün biz kaybettik. Sivasspor maçındaki oyundan sonra gücümüzü, coşkumuzu kullanamadık. Daha tempolu, hareketli oynamamız gerekiyordu'' diye konuştu. -MANİSASPOR CEPHESİ- Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise kendileri açısından son derece önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, ''4 maçta 0 puan alan ve en çok gol yiyen bir takımda yeni göreve geldim. 3 gün içinde çok şey değiştiremezsiniz ama kadro değişimi ve taktik değişim yapabilirsiniz'' dedi. Trabzonspor'un geçmiş haftalarda ve özellikle son haftalarda oynadığı futbol ile takdir edilecek bir takım olduğunu ifade eden Karaman, ''Geçen yıl takımı çalıştıran bir teknik adam ile aynı oyun felsefesiyle oynamaya alışık bir takıma karşı oynadık. Pozisyonları kapatmayı bildik, haklı bir galibiyet aldık. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Bazen böyle şeyler oluyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bu skorla ne kendimizi aldatırız ne yapacağımız işleri unuturuz. Fazla söyleyecek bir şey yok'' diye konuştu.