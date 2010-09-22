-GÜNEŞ: "BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI" TRABZON (A.A) - 22.09.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen yılın şampiyonu Bursaspor'un bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi. Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde 5. hafta sonunda ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, ''Bu bizim düşündüğümüzün altında bir puan. Ancak lig bir maraton. Ne kadar maç kazanıyorsak o kadar yukarılara çıkacağımızı biliyoruz'' dedi. Geçen hafta Manisaspor maçında beklemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını, özellikle duran toplarda çok basit hatalar yaptıklarını kaydeden Güneş, ''Rakibin hücum üstünlüğü olmadığı maçta 3 gol yemek eksiklik görülebilir. Yarışta iddialı olmak isteyen takım için iyi görüntü vermedik. Böyle yaparsak maç kaybımız artar. Manisaspor maçının kaybı ile her şeyin bittiği ve yarışta geri olduğumuzu söylemek doğru değil'' diye konuştu. Ligde puan cetvelinde alt sıralarda bulunan Beşiktaş, Kayserispor'un da lige iyi başlayan takımlardan olduğunu belirten Güneş, şöyle devam etti: ''Ama bu yılın en iyi takımı geçen sezonun şampiyon takımı olan Bursaspor. Şampiyon takım olarak lige giren Bursaspor, bana göre bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayı. Şu andaki gidişi çok olumlu. Beşiktaş, Kayseri, arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, aldığı sonuçlarla olumsuz eleştiriler almasına rağmen Fenerbahçe'nin de iddiasının var olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yarış az hata yapanın önde olacağı bir lig yarışı olacak. Bu yarışta olacağımızı söylüyoruz. Camia, yönetim, teknik heyet, oyuncusuyla, taraftarıyla en az hata yapan takım tepede. Çünkü hatayı az yaptı. Gündeminde sonuçları olan bana göre hiçbir olumsuzluğu olmayan Bursaspor, gidişatıyla şampiyonluğun en büyük adayı. Diğerleri, biz de dahil az da olsa çok da olsa hatalarımızla biraz daha gerideyiz. Ama bu ileride nasıl olacak, hatayı az yapanlar başarıyı yakalayacak.'' Güneş, geldiği ilk günden bu yana düşüncelerinden bir sapma olmadığını belirterek, ''İlkeli, prensipli, programlı çalışarak farklı bir takım olmak istiyoruz. Kısır çekişmelerin olmadığı, herkesin birbirini kucakladığı ve dedikodunun olmadığı bir camiada çalışmak istediğimizi hep söyledik. Herkesle de paylaştık, bunu hayata geçirmek için olağanüstü gayretli olduğumu görmüşsünüzdür. Ama bu sadece benim değil, bizim işimiz. Trabzonspor işleyişinde herkesin bir yeri var. Hiyerarşik düzeninin de bozulmaması gerektiğini söylemiştik. Bunu asla bozmak doğru olmaz'' dedi. Trabzonspor'un ekonomik, sosyal, teknik, sonuçsal sıkıntı varsa onu çözecek kişilerin başında biri benim. Ama bu benim tek başıma kaldıracağım yük değil. Demagoji yapmadan, kandırmadan söylemeye çalışıyorum, net söylüyorum. Aksi halde oyunlarla akşam yatıp, sabah ne dümen çevireceğini düşünen bir tip değilim, öyle bir tarzım olmadı. Düşüncesi, duygusunu açık net sunan biriyim. Onun dışındaki demagojilerle ben yaşamam, yaşatmam kimseyi.'' -''İSTİFA ETMEDİM''- Güneş, bir gazetecinin, ''UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi yaşanan Umut Bulut olayında istifa ettiğiniz, geçen hafta da kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun istifasının ardından istifayı düşündüğünüz biçiminde söylentiler oldu. Bunlar doğru mu'' şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bir defa istifa etsem ilk siz duyardınız. Böyle bir şey olmadı, doğru bir şey değil. Birileri düşünceleri söylediği zaman niye gizlenir anlamıyorum. Bunu kim söyledi. Siz değilseniz, bunları nereden öğrendiniz. Kaynağı olmayan soruya cevap vermek istemiyorum. Ben dedikodunun ortağı olmam. Bunu yıkmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, Hayrettin beyin ayrılmasına bir insan ve yönetici olarak üzüldüm. Bu spekülasyonlar, kişisel kavgalar benim üzerimden yapılırsa çok üzülürüm, çok da kızarım. Biz eşim dahil, her zaman işimi ön plana koydum. Önce iş, sonra aile diyorum. Biz burada savaş veriyoruz. Savaşı engelleyecek unsurlarla gücümüz yettiğimizce fikrilerimizle, mesajlarımızla bunu söyleriz.''