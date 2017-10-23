Güneş 2016’da en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Tarihte ilk kez küresel elektrik üretiminde en çok kullanılan kaynak güneş enerjisi oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayınladığı rapor 2016 yılında yeni net elektrik kapasiteninin neredeyse üçte ikisinin başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteriyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam 165 gigawatt elektrik üretimi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çevre kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden gelen tepkilere rağmen fosil yakıtların kullanılmasını teşvik ettiği bir dönemde yeni elektrik kapasitesinde güneş enerjisinden üretilen elektrikteki büyüme ilk kez kömürden üretilen net elektrik büyümesini geçti.

IAE Direktörü Fatih Birol “Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kapasitesinin 2022 itibariyle 1000 gigawatt artmasını bekliyoruz. Bu da kömür enerjisinden üretilen ve inşası 80 yıl süren elektrik kapasitesinin yarısına tekabül ediyor” dedi ve ekledi:

“Güneş enerjisinde yeni bir devrin doğuşuna tanık oluyoruz. 2022 itibariyle güneş enerjisi kapasitesindeki büyümenin diğer tüm yenilenebilir teknolojilerden daha yüksek olmasını bekliyoruz.”

Rapora göre 2922 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik kapasitesi 920 gigawatt (yüzde 43) artacak. Sadece Çin küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacak. 2022’de güneş enerjisinden elde edilen elektrik kapasitesinin 740 gigawatt olacağını öngören rapora göre güneş enerjisinden üretilen elektrik hükümetler gerekli düzenlemeleri yaptığı takdirde üçe katlanarak 880 gigawatt’a kadar yükselebilir. Ayrıca IEA önümüzdeki beş yıl boyunca güneş enerjili ev sistemleri sayesinde Asya ve Saharaaltı Afrika’da 70 milyon insanın daha elektriğe kavuşacağını öngörüyor.