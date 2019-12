-GÜNEŞ: 2. YARI HUZURLU GEÇSİN TRABZON (A.A) - 12.01.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin ikinci yarısının gerginlik olmadan huzurlu bir şekilde geçmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin ocak sayısında yer alan yazısında, 2011 yılının ülke futbolu açısında atılım yılı olması temennisinde bulundu. Futbola yeni bir heyecan katmak için tüm birimlerin bir araya gelerek üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirten Güneş, ''Bizim adımıza 2010 yılı çok verimli geçti. Hem yapılanma hem de değişim süreci yaşadık. Ayrıca sonuçsal olarak baktığımızda da iyi işler yaptık. 2010 yılının devamı olan 2011 yılında beklentilerimiz daha da yüksek. Her şeyin başında fair-play ruhu içerisinde bir lig geçmesini istiyoruz. Burada federasyona, kulüplere, antrenörlere, taraftarlara, medyaya, kısacası herkese görev düşüyor'' dedi. İkinci yarının gerginlik olmadan daha huzurlu bir şekilde geçmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Biz takım olarak sezonun ikinci yarısına sıfırdan başlayacağız. Yaptığımız transferlerin takıma katkısı olmasını bekliyoruz. Ancak oyuncu gelirken onu kurtarıcı olarak görürsek hayal kırıklığı olabiliyor. Her şeye rağmen sıkıntıları giderecek bir anlayışta transfer yaptık. Şu anda tamamen işimize odaklanmış durumdayız. Üzerimizde hiçbir baskı yok. Hayal aleminde değiliz, gerçeklerle ilgileniyoruz.'' Güneş, yılın başında söyledikleri sözlerin arkasında durduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Sonuçlardan çok neler yaptığımıza bakarsak teknik heyet, oyuncu, taraftar ve medya birlikteliğinin başarının ilk adımı olduğunu söylemiştik. Bunu büyük bir oranda başardık. Farklı olan, fark oluşturan ve kazanan takım olmak istiyoruz. Taraftarımızın bu kulübün sembolü olduğunu söylemiştik. Örnek bir taraftara sahibiz. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu taraftarın sadece Trabzon kentine ait olmadığını ispatladık. Kökleri burada ama dalları dünyanın her yerinde olan bir kulübüz. Toprağımız verimli. Güneşi bol alan bir takım olacağız ve bunu hep birlikte başaracağız.''