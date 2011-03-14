Güneri Civaoğlu, Soner Yalçın'dan şikayetçi olmadı

T24 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile görüşen gazeteci Güneri Civaoğlu, şikayetçi olmadığını belirterek, ''Nazlı hanım (Ilıcak) zaten aynı konuda bir dava açtı. Ben ayrıca mahkemelere gidip bu konularla uğraşmak istemiyorum'' dedi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten savcılardan Zekeriya Öz ile yaklaşık 15 dakika görüşen Civaoğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Şikayetçi oldunuz mu?'' sorusuna ''hayır'' cevabı veren Civaoğlu, şunları söyledi:

''Böyle bir şeyin muhatabı olmak istemiyorum. Yeni bir davanın filan. Çünkü Nazlı Hanım (Ilıcak) zaten aynı konuda bir dava açtı. Ben ayrıca mahkemelere gidip bu konularla uğraşmak istemiyorum. Kağıtta yazılanların gerçek dışı olduğu da Nazlı hanımın davasıyla adalet tarafından tescil edilecek. Şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olduğum takdirde yeni bir dava açılacak. Yeni bir davada da müdahil olmak da söz konusu değilmiş. Onun için yeni bir dava olacak. Bu yaştan sonra gidip mahkemede ifade ver, bilmem nelere girmek istemedim. Nazlı hanım zaten davayı açtı. Ayrıca bir dava açmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum.''

Güneri Civaoğlu, ''savcı ile neler konuştuklarına'' dair soruya karşılık da, ''Savcı Zekeriya Öz ile sohbet havasında Galatasaray ile ilgili ve maçlardan'' konuştuklarını ayrıca kendisi de hukukçu olduğundan savcıyla ne zaman mezun olduğuna dair sohbet ettiklerini ifade etti.

''Soner Yalçın veya Yalçın Küçük'ü tanıyor musunuz?'' sorusu üzerine Civaoğlu, ''Soner Yalçın ile bir iki kere Bodrum'da plajda karşılaştık. Ayakta 3-4 dakika konuştuk. Onun dışında hiç bir şeyim yok'' yanıtını verdi.

Güneri Civaoğlu, açıklamasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı.



