-GÜNER: TSK İÇERİDE DİNLEME YAPMAZ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, terör örgütüne yönelik temin edilen teknik cihazın başka maksatlarla da kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma açılmasını kendisinin talep ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde dinleme yapmadığını kaydetti. Orgeneral Güner, Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine iddialara konu cihazların Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile alındığını ifade eden Orgeneral Güner, bu komitede başbakan, milli savunma bakanı ve genelkurmay başkanının bulunduğunu da söyledi. Cihazın, terörle mücadele maksadıyla terör örgütünü dinlemek için alındığını anlatan Orgeneral Güner, sorun olmaması için üçüncü ülke ismi vermek istemediğini ama cihazın yurt dışını dinlemek üzere alındığını söyledi. Orgeneral Güner, ''Soruşturma açılmasını ben talep ettim. Birileri içeride de dinleme yaptıysa... O cihazların başında ben oturmuyorum. O da ortaya çıkar. Türk Silahlı Kuvvetleri içeride dinleme yapmaz. Her kimin hatası varsa hesabını versin'' diye konuştu.