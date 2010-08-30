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Güner: Soruşturmayı ben istedim

Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde dinleme yapmaz' dedi.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner, "Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde dinleme yapmaz" dedi.

Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonunda konuşan
Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner, İsrail'den alınan cihazla yurt içinde 2 bin kişinin dinlendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Soruşturma açılmasını ben talep ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde dinleme yapmaz. Bu kararlar Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla alınmıştır. O kararların altında Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın imzaları vardır. Birileri ordu içinde dinleme yaptıysa o cihazların başında ben oturmuyorum, o da ortaya çıkar. Türk Silahlı Kuvvetleri içeride dinleme yapmaz. Herkimin kabahati varsa ortaya çıkar. Üçüncü ülkelerin isimlerini vermiyorum ama bu dış ülkeleri dinlemek üzere bir cihaz" dedi.


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