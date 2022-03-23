Güne yağmurla başlayan İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah 7.40 sıralarında kayda geçen trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçülürken, ilerleyen saatlerde yoğunluk yüzde 62’ye yükseldi.

Megakent'te etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına yansıyan bilgilere göre, trafik yoğunluğu saat 7.40’da yüzde 47; saat 08.00'de yüzde 56; 8.30’dan itibaren yüzde 62 olarak ölçüldü.

İBB’nin trafik uygulamasından anlık durumu öğrenmek için tıklayın.