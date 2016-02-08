Güne olumlu başlayan piyasalarda rüzgar değişti; dolar yükselişte, borsa düşüşte

Güne olumlu başlayan dünya piyasaları Avrupa'dan gelen satış dalgasıyla yön değiştiren piyasalarda dolar 2.9518 TL'ye kadar çıkarken borsa yüzde 2,96'lık düşüşle günü bitirdi.

Habertürk'ün haberine göre; gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta yaşanan iyimserliğin bu hafta yerini küresel ekonomik büyümeye dair endişelerle Avrupa bankacılık hisseleri öncülüğünde satış baskısına bırakması ile dolar sert yükselerek, gün içinde 2.95 TL'nin üzerine çıktı.

Geçen hafta Cuma gününe kadar genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyen ve haftabaşındaki 2.98'li seviyelerden 2.90'ın altına kadar gerileyen dolar/TL Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi ile yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirmişti.

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü yüzde 2,96 düşüşle 72.005,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 2.198,30 puan azalırken toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 2,22 düşüş kaydetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 2,83 ile "madencilik", en çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,22 ile "ulaştırma" oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından 74.600 puanın üzerinde test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra yurt dışı borsalardaki sert düşüşler ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 72.000 puan sınırına kadar geriledi.

Risk iştahı azalıyor

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli olarak görülen altın ve gelişmiş ülke tahvillerine yöneldiğini belirterek, bunun da öncelikle pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade ediyor.

BIST 100 endeksinin 72.000 desteğinin kırılması durumunda 70.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 73.400 ve 74.000 seviyelerinin ise direnç konumuna geldiğini dile getiriyor.

Rus rublesi hariç genel olarak gelişmekte olan para birimlerinde bugün satış baskısı yaşanırken, TL ve Güney Afrika randı dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomik büyümeye dair endişelerinin artmasının ardından riskli varlıkları ellerinden çıkarmasıyla 16 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, tahvil getirileri ve petrol fiyatları da düştü. Avrupa'daki 300 büyük şirketi izleyen FTSEurofirst 300 endeksi bugün yüzde 2'nin üzerinde düşerek 1,250 puanın altına ve Ekim 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa borsalarındaki satışlara bankacılık ve otomotiv hisselerinin öncülük ettiği görülüyor.

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul günün ilk yarısını yüzde 1.3'lük kayıpla geçti. Satışlar günün ikinci yarısında da devam etti. Endekste kayıplar gün sonuna doğru yüzde 3'e dayandı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomik büyümeye dair endişelerinin artmasının ardından riskli varlıkları ellerinden çıkarmasıyla 16 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, tahvil getirileri ve petrol fiyatları da düştü.

Avrupa'daki 300 büyük şirketi izleyen FTSEurofirst 300 endeksi yüzde 2.3 düşerek 1,253.33 puana indi ve Ekim 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa borsalarındaki satışlara bankacılık ve otomotiv hisselerinin öncülük ettiği görülüyor.

Avrupa bankalarının hisseleri yüzde 2.6 düşerken, faizlerin eksi olduğu mevcut ortamda kârlılığın düşeceği endişesiyle sene başından bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 16'yı aştı.

Geçen hafta, genel olarak düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle pozitif seyreden BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından küresel piyasalardaki negatif havanın etkisiyle günü yüzde 0,41 azalışla 74.203,54 puandan tamamlamıştı.