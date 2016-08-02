Gündüz vakti parkta seks yaptılar!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir çift, parkta gündüz vakti seks yaptı. O anlar çalılıkların arasına gizlenen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. LiveLeak adlı siteye yüklenen görüntülerde parkta dolaşan diğer insanların, seks yapan çifti şaşkınlıkla izledikleri görülüyor.

Sözcü’nün haberine göre, bir noktada pusetli bir anne, yaşananlardan habersiz, çiftin sadece birkaç metre yanından geçiyor.

İlerleyen saniyelerde bir bisikletli fotoğraf çekmek için duruyor, parkta gezen insanlar da ne olup bittiğine bakmak için çiftin seviştiği ağacın yanına geliyor.

Videonun sonunda 7 kişinin çiftin etrafını sardığı ve aralarından birinin seks yapan adama sigara verdiği anlaşılıyor.