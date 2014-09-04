Televizyonlardaki gündüz kuşağının son zamanları mı?

Songül Karlı’nın, karısını öldüren bir erkeği yayına almasından sonra Seda Sayan'ın da iki karısını öldüren bir erkeği programına almasına Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu’ndan tepki geldi.

Semercioğlu Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında sunucu hataları nedeniyle gündüz kuşağı programlarının kaldırılabileceğini söyledi.

Semercioğlu'nun yazısı şöyle;

Seda Sayan değil tek olayımız. İki karısını öldürmüş bir erkeğin ve tecavüz iddiası bulunan birinin yayına çıkarılması affedilir gibi değil.

Seda Sayan son örnek...

Daha 10 gün önce Songül Karlı, karısını öldürmüş birini canlı yayına çıkardı.

Daha geçen ay Esra Erol’un programında evlenen adam, karısını öldürdü.

Bunun gibi onlarca olumsuz örnek var son yıllarda kadın kuşağı programında yaşanan...

Peki bu durumda ne oluyor?

Kanal yöneticileri kadın programlarından hızla uzaklaşıyor.

“Kadın programı yapıp risk alacağıma yerine aynı paraya günlük dizi yaptırırım” diyor.

Bakın Star TV her gün 12.30’da, 16.30’da, 19.00’da üç günlük dizi yayınlamaya başladı.

Kanal D, yıllardır kadın kuşağı yayınladığı sabah 10.00 kuşağına “Alın Yazım” diye bir dizi koydu.

Fox zaten günlük dizinin mimarlarından...

Sonuçta ne olacak?

Sunucuların üst üste yaptığı bu hatalar yüzünden kanallar gündüz kuşağında kadın programları yayınlamaktan vazgeçecek...

Sabah akşam dizi yayınlamaya başlayacaklar.

Kadın kuşağı yapan arkadaşlar haberiniz olsun; ya kendinize çekidüzen verip yeni bir yol bulmak zorundasınız ya da ekrandaki son bir-iki sezonunuz...

Karar sizin..