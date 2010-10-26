Gündüz: Kemalist rejimi yıkmak istiyorum

T24 - 28 Şubat'ın kilit ismi Müslüm Gündüz, NTV'de Ruşen Çakır ve Mirgün Cabas'ın sunduğu "Yazı İşleri" programında çarpıcı açıklamalar yaptı. 1996'da Refahyol iktidarı ile başlayan süreçte gündemden düşmeyen Gündüz, hakkındaki 28 Şubat sürecinde ordu merkezli bir medya operasyonuna ortak olduğu yönündeki iddiaları red ederken, ortada herhangi bir delil olmadığını belirtti. Kemalizm rejimi yıkmak istediğini söyleyen Gündüz, Cabas'ın "Rejim de sizi yıkmak istemez mi?" sorusuna "Eyvallah... Rejim bizi aldı yere vurdu, eyvallah. Ama biz de rejimi yıktık" karşılığını verdi.





"Kemalizm yıkılacak"



14 yıl sonra ilk defa bir televizyon programına katılan Gündüz, 28 Şubat sürecine ilişkin net cevaplar vermekten kaçındı. Direkt ya da dolaylı olarak 'kurgulanmış' bir sürecin içinde yer almadığını söyleyen Gündüz, kullanılmış olma ihtimalini de kesin bir dille red etti. Ruşen Çakır'ın "Kullanıldınız mı?" sorusunu "Hayır, biz Peygamber'in yolundan yürüdük. Yolumuz hep kesildi. Ankara'ya sokulmadık, kışın ortasında Elazığ'a gönderildik. Mesele şu aslında. Demokratik laik bir müslüman mı olsun yoksa hiç mi olmasın? Biz böyle değiliz. Bir adam hem müslüman hem laik olamaz. Nedir laiklik? Devletin bütün dinlere eşit mesafede olması değil mi? Bunun adı gavurluktur.Ben rejime karşıyım, Kemalist rejimin sonu gelmiştir. Ben Bu rejimi yıkmak istiyorum" diye yanıtladı.





"Bir adam hem laik, hem müslüman olamaz"



"28 Şubat'ta yaptığımız işler hâlâ anlaşılmadı. Benim yaptığım işin ne olduğunu birkaç sene sonra anlayacaksınız" diyen Aczmendi tarikatı lideri Gündüz, "Biz Peygamber'in yolundan yürüdük. Yolumuz hep kesildi. Ankara'ya sokulmadık, kışın ortasında Elazığ'a gönderildik. Mesele şu aslında. Demokratik laik bir müslüman mı olsun yoksa hiç mi olmasın? Biz böyle değiliz. Bir adam hem müslüman hem laik olamaz. Nedir laiklik? Devletin bütün dinlere eşit mesafede olması değil mi? Bunun adı gavurluktur" dedi.





"Laik sistem onun nüfus cüzdanına bakar, ağzını kapatıp kıçının üzerine oturur"



Cabas'ın Fadime Şahin olayı ile ilgili sorularına sinirlenen Gündüz, Cabas'a "Laik düzen var beyfendi bu nasıl bir soru?" diyerek "Bu nasıl bir müslümanlık? Bir insanın yatak odasına girip fotoğraflarını çekiyorlar. Evini basıyorlar. Ben Şahin'le dini nikâhlıydım. Benim nikâhımı sorgulamaya ne hakları var?" diyerek sert çıktı. Gündüz, 18 yaşını aşmış bir kızla aynı evde bulunmanın yasalara aykırı olmadığını söyledi. Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nasıl bir müslümanlık? Bir insanın yatak odasına girip fotoğraflarını çekiyorlar. Evini basıyorlar. Ben Şahin'le dini nikâhlıydım. Benim nikâhımı sorgulamaya ne hakları var? Laik sistem onun nüfus cüzdanına bakar, 18 yaşını geçmiş mi? Geçmiş. Ağzını kapatıp kıçının üzerine oturur"



Bazı yazarların Fadime Şahin olayıyla ilgili "Bu konuyu düşündükçe saçlarının içinden sivilceler çıkıyor" dediklerini belirten Gündüz, Şahin olayına 'mahremiyet' çizgisinde yaklaşarak "25 yaşında üniversite mezunu bir kızla evimde arkadaş arkadaş oturuyorduk, laik sistemin bundan fazlasını bilmeye hakkı var mı?" dedi.





