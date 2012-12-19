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Gündüz biber gazı gece kör eden fener

Toplumsal olaylarda sıkça biber gazı kullanan polise, gece eylemlerinde kullanmak için de geçici körlüğe neden olan fener alınıyor.

19 Aralık 2012 11:27

 

Emniyet Genel Müdürlüğü gece meydana gelen toplumsal olaylarda kullanılması amacıyla 500 metreye kadar ışık verebilen ve göze tutulduğunda geçici körlüğe nedne olan fener alıyor.  Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, öncelikle gece eylemlerinde toplumsal olaylara müdahale için Çevik Kuvvet ekiplerine verilecek fenerler, daha sonra trafik polislerine de dağıtılacak. Fenerler, sınır güvenliği ve terörle mücadele de kullanılak.
 
Tavşan avında da kullanılan Fenix tk 15 adıyla bilinen fener, 400 lümen ışık akışına sahip. Yaydığı güçlü ışık akışı sayesinde karşıdaki kişiyi birkaç dakika etkisiz hale getiren fener 500 metreye kadar ışığı dağıtmadan yayabiliyor. Herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığı savunulan fener kişiyi sersemletirken, aynı zamanda birkaç dakikalığına geçici körlüğe de neden oluyor. Dışı uçak alüminyumundan imal edildiği için oldukça dayanıklı olan fenerin çakar modu da bulunuyor. Fenerin satış fiyatı yaklaşık 200 lira.

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