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GÜNDOĞDU'DA YARALAR SARILIYOR RİZE (A.A)

28 Ağustos 2010 12:54

-GÜNDOĞDU'DA YARALAR SARILIYOR RİZE (A.A) - 28.08.2010 - Rize'nin Gündoğdu beldesinde önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT ve belediye ekipleri ile vatandaşlar, kayıp Salim Bilgin ile Havva Kopuz'u arama çalışmalarına da yeniden başladı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizliyor. Belediye ekiplerince de temiz su ihtiyacı tankerlerle halka su dağıtılarak karşılanıyor. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde araçlarla ulaşılamayan yerlere yaya olarak giderek sağlık sorunu bulunan vatandaşlara müdahale ediyorlar. Ayrıca diyaliz hastaları da ikametlerinden alınarak hastanelere götürülüyor.  Yiyecek ve iaşe ihtiyacı olan vatandaşlara da bu ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımcı olunuyor. -YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ-   Bu arada hastanelerde tedavi altında olan ve heyelan nedeniyle yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rize'nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde önceki akşam sağanak sonucu meydana gelen heyelanlarda Servan Taşkıran, Fazile Efil, Akif Kopuz, Tahir Akat, Osman Kutay, Akif Ahmet Kopuz, Muhammet Kopuz, Vildan Kopuz ve Meliha Kopuz, Sonay ile eşi Serdar Pehlivan ve Hüsniye Kopuz hayatını kaybetmişti. Kayıp olan Salim Bilgin ile ailesinin kendinden haber alamadığını belirttiği Havva Kopuz ise aranıyor.

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