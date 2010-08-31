-GÜNDOĞDU: ''TOPLU SÖZLEŞME HAKKINI KULLANDIK'' ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelerde mevcut yasayla alınabilecek en ideal sonucu aldıklarını belirterek, ''İşçi sendikalarının toplu sözleşme ve grev hakkıyla imzaladıkları toplu sözleşmeleri görünce biz toplu sözleşme hakkını fiili olarak kullanmışız'' dedi. Gündoğdu, konfederasyon genel merkezinde ''toplu görüşmelere'' ilişkin yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliği paketiyle birlikte, toplu sözleşme, memura uyarma ve kınama cezasının kaldırılması, emeklinin toplu sözleşme hakkından yararlanması, uzlaştırma kurulu kararlarının kesin olması gibi haklara adım atıldığını söyledi. Konfederasyonların, ''toplu sözleşme talebiyle'' masaya oturmalarına rağmen ayrı düştüklerini belirten Gündoğdu, KESK ve Kamu-Sen'in ''yaptıkları söylemlere örtüşmeyen, kaçak güreşen, devamsızlığı kolaycılık gören bir yaklaşım sergilediklerini'' savundu. Bugün fiili olarak bir toplu sözleşmenin imzalandığını ifade eden Gündoğdu, toplu sözleşme ve grev hakkı olan işçi sendikalarının imzaladıkları toplu sözleşme metinlerindeki zam oranlarından örnekler verdi. ''Rakiplerimiz küçülüyorlar, gülünç oluyorlar. Yalanlara sarılarak kamu çalışanlarının bu kazanımlarını gölgelemeye çalışıyorlar'' diyen Gündoğdu, KESK'in meşru görmediği masaya 4 yıl boyunca oturduğunu, şimdi ''otururum, oturmam'' gibi zikzaklar çizilmesini sorumlu sendikacılık anlayışıyla örtüştüremediğini söyledi. Gündoğdu, 2 buçuk milyon memurun mali, özlük haklarından sorumlu sendikalar heyet başkanı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bunun ''şaibe'' olarak nitelendirildiğini belirterek, ''2008 yılının üzerinde memnuniyet oluşturacak bir öneriyle gelin. 2009'daki gibi 2,5 artı 2,5 gülünç zamla gelirseniz bunu asla kabul etmeyiz çıkışını bu ülkenin başbakanına yapmayacağım da Yunanistan'ın başbakanına mı yapacağım?'' diye konuştu. -''FİİLİ TOPLU SÖZLEŞME YAPTIK''- Sendikaların taleplerinin üzerinde çıkan rakamlara imza atmamalarını anlamakta sıkıntı çektiğini ifade eden Gündoğdu, şöyle devam etti: ''Geçmiş 9 yılın tamamında Kamu-Sen'in uzlaştırma kuruluna verdiği talepte ve imza attığı rakamlara bir bakın, tamamının iki katının üzerinde iyileştirme alınmış. Bu yasa ile alınabilecek en ideal sonucu aldık. İşçi sendikalarının toplu sözleşme ve grev hakkıyla imzaladıkları toplu sözleşmeleri görünce biz toplu sözleşme hakkını fiili olarak kullanmışız.'' ''Fiili toplu sözleşmenin'' kamu çalışanlarına önemli kazanımları sağladığını anlatan Gündoğdu, 2011 yılında kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine birinci 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 olmak üzere yüzde 8,16 artış sağlandığını, bunun Merkez Bankası enflasyon tahmininin üzerinde olduğunu söyledi.