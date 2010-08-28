-GÜNDOĞDU: HALA MALİ RAKAM ÖNERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Hala mali rakam önerilmedi. Devlet sırrı mı bilemiyorum. Çoktan telaffuz edilmeliydi, son güne bırakılması yanlıştı'' dedi. Gündoğdu, toplu görüşmelerin 4. turunda verilen ikinci aranın ardından yaptığı açıklamada, toplu görüşmelerde hükümetin zam konusunda hala önerisini açıklamadığını belirtti. ''Hala mali rakam önerilmedi. Devlet sırrı mı bilemiyorum. Çoktan telaffuz edilmeliydi, son güne bırakılması yanlıştı'' diyen Gündoğdu, 657 sayılı kanun, fiili hizmet zammı, sözleşmeli personelin sıkıntıları ile maaşlarını almakta sorun yaşayan bazı belediye çalışanlarının durumlarına ilişkin konularda bazı ilerlemeler sağlandığını söyledi. Gündoğdu, memurlara verilecek zam konusunda henüz rakam telaffuz edilmemesiyle ilgili bir soru üzerine, daha önceki toplu görüşmelerde de zam oranlarının son güne kaldığı olduğunu, ancak son gününün son turunda zam oranının açıklanmamasına ilk kez tanık olduklarını söyledi. Gündoğdu, zam önerisinin eninde sonunda açıklanacağını, yarına sarkmaması gerektiğini kaydetti.