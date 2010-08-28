T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

GÜNDOĞDU: HALA MALİ RAKAM ÖNERİLMEDİ ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 22:49

-GÜNDOĞDU: HALA MALİ RAKAM ÖNERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Hala mali rakam önerilmedi. Devlet sırrı mı bilemiyorum. Çoktan telaffuz edilmeliydi, son güne bırakılması yanlıştı'' dedi. Gündoğdu, toplu görüşmelerin 4. turunda verilen ikinci aranın ardından yaptığı açıklamada, toplu görüşmelerde hükümetin zam konusunda hala önerisini açıklamadığını belirtti. ''Hala mali rakam önerilmedi. Devlet sırrı mı bilemiyorum. Çoktan telaffuz edilmeliydi, son güne bırakılması yanlıştı'' diyen Gündoğdu, 657 sayılı kanun, fiili hizmet zammı, sözleşmeli personelin sıkıntıları ile maaşlarını almakta sorun yaşayan bazı belediye çalışanlarının durumlarına ilişkin konularda bazı ilerlemeler sağlandığını söyledi. Gündoğdu, memurlara verilecek zam konusunda henüz rakam telaffuz edilmemesiyle ilgili bir soru üzerine, daha önceki toplu görüşmelerde de zam oranlarının son güne kaldığı olduğunu, ancak son gününün son turunda zam oranının açıklanmamasına ilk kez tanık olduklarını söyledi. Gündoğdu, zam önerisinin eninde sonunda açıklanacağını, yarına sarkmaması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24