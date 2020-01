Gündoğanlılar, tatilcilerle sahili temizledi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) -BODRUM\'un Gündoğan Mahallesi sakinleri, belediye ekipleriyle sahilde temizlik yaptı. Az sayıdaki tatilci de temizlik çalışmalarına destek verirken, sahilden torbalar dolusu katı atık toplandı.

Gündoğan Mahallesi\'nde çevreci Arzu Altınanıt ve Ebru Gökçe tarafından \'Her şeyi devletten, belediyeden beklememek gerek; biz başlatalım gerisi nasılsa gelecektir\' sloganıyla sahil temizliği için etkinlik düzenlendi. Gündoğan\'da yaşayanlarla tatilcilerin de destek verdiği etkinliğe, 15 kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, sahilde bir araya gelerek, Bodrum Belediyesi tarafından kendilerine verilen eldiven ve çöp torbalarıyla temizliğe başladı.

Etkinliği organize eden Altınanıt, \"Biz zaten 2 kişi, gücümüz yettiğince sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere poşet, pet şişe ve hayvan pisliklerini temizleyecektik. 15 kişinin gelmesi bir başlangıçtır. İnanıyoruz ki bundan sonra daha çok kişi bu tür etkinlikler yapacak bu etkinliklere katılım artacaktır\" diye konuştu.

Sahilde, en çok sigara izmariti olduğuna dikkat çeken Gökçe ise \"Her ikimiz de her sabah, bu sahile geliyoruz. Kumlara atılan sigara izmaritlerinden de çok rahatsız oluyoruz. Bu nedenle de temizlik çalışması yapmaya karar verdik\" dedi.

Her sabah restoranının önündeki sahili temizlediğini belirten Mehmet Öztürk de sahil temizliğine gelen duyarlı kişileri tebrik edip, örnek bir davranış gösterildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında, torbalar dolusu atık toplanırken, Gündoğan Sahili temizlendi.

FOTOĞRAFLI