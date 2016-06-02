Gündoğan'ın Manchester City’ye transferi kesinlik kazandı

İlkay Gündoğan'ın İngiltere'nin Birinci Lig (Premier League) takımlarından

Manchester City'ye transferi gerçekleşiyor. Böylece Gündoğan Bayern

Münih'in teknik direktörü Pep Guardiola'nın ardından bu takıma

Almanya'dan gidecek olan ikinci sporcu konumunda olacak.

Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'de büyük bir gelişme

olabilir

Gündoğan, “Pep Guardiola'nın

teknik direktörlüğünde Manchester City'de

önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişme görebiliriz. Guardiola'nın top

kontrollü futbola önem verdiği bir sır değil ve bu benim stilime de çok uyan

bir anlayış” dedi.

İlkay Gündoğan, “Üç

yıldan bu yana Bayern Münih takımını çalıştıran

Guardiola benimle yaptığı yoğun görüşmelerde beni yeni çalıştıracağı

takımda görmek istediğini

söyledi. Sakatlığıma rağmen bu ilginin devam

etmesi, bir teknik direktörün bana gerçekten güvenmesi ve beni kesin olarak

yeni takımda görmek istemesi beni moralman daha da güçlendirdi"

açıklamasında bulundu.

Gündoğan 2015'te Bayern

Münih'in vetosuna takılmıştı

Pep Guardiola, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Alman milli Takımı ile

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacak olan 25 yaşındaki orta saha

oyuncusu Gündoğan'ı daha önceleri FC Barcelona'ya ve Bayern Münih'e

alma girişiminde bulunmuştu. Şimdi Guardiola ile Gündoğan ikilisi

yeni

takımları Manchester City'de biraraya geliyor. İlkay Gündoğan, daha önceleri

yaşadığı sırtındaki sakatlığa rağmen Dortmund taraftarının ve kulübün

kendisini desteklemesinden dolayı onlara müteşekkir olduğunu da söyledi.

Aslında 2015'te takımı Dortmund'dan

Bayern Münih'e geçmek isteyen

Gündoğan, Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu'nun vetosuna takılmıştı.

Transfer ücreti: 30 milyon euro

Gündoğan eski teknik direktörlerinden Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'e de

kendisine yaptıkları büyük katkılardan dolayı teşekkür etti ve “bu katkılara

karşılık olarak, daha önce söz verdiğim gibi kulübe uygun bir transfer ücreti

sağladığımdan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu. Gündoğan'ın transfer

ücretinin yaklaşık 30 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

Dortmund'un kaptanı Hummels ise Bayern Münih yolcusu

Borussia Dortmund'un kaptanı Mats Hummels da geçen hafta Bayern Münih

Kulübü ile transfer anlaşmasını

kesinliğe kavuşturmuştu. Hummel'ın tarnsfer

ücretinin ise 38 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Böylece Borussia

Dortmund'un iki önemli yıldızı takıma veda etmiş oluyor.