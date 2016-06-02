Gündoğan'ın Manchester City’ye transferi kesinlik kazandı

İlkay Gündoğan'ın İngiltere'nin Birinci Lig (Premier League) takımlarından
Manchester City'ye transferi gerçekleşiyor. Böylece Gündoğan Bayern
Münih'in teknik direktörü Pep Guardiola'nın ardından bu takıma
Almanya'dan gidecek olan ikinci sporcu konumunda olacak.
Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'de büyük bir gelişme
olabilir
Gündoğan, “Pep Guardiola'nın
teknik direktörlüğünde Manchester City'de
önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişme görebiliriz. Guardiola'nın top
kontrollü futbola önem verdiği bir sır değil ve bu benim stilime de çok uyan
bir anlayış” dedi.
İlkay Gündoğan, “Üç
yıldan bu yana Bayern Münih takımını çalıştıran
Guardiola benimle yaptığı yoğun görüşmelerde beni yeni çalıştıracağı
takımda görmek istediğini
söyledi. Sakatlığıma rağmen bu ilginin devam
etmesi, bir teknik direktörün bana gerçekten güvenmesi ve beni kesin olarak
yeni takımda görmek istemesi beni moralman daha da güçlendirdi"
açıklamasında bulundu.
Gündoğan 2015'te Bayern
Münih'in vetosuna takılmıştı
Pep Guardiola, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Alman milli Takımı ile
Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacak olan 25 yaşındaki orta saha
oyuncusu Gündoğan'ı daha önceleri FC Barcelona'ya ve Bayern Münih'e
alma girişiminde bulunmuştu. Şimdi Guardiola ile Gündoğan ikilisi
yeni
takımları Manchester City'de biraraya geliyor. İlkay Gündoğan, daha önceleri
yaşadığı sırtındaki sakatlığa rağmen Dortmund taraftarının ve kulübün
kendisini desteklemesinden dolayı onlara müteşekkir olduğunu da söyledi.
Aslında 2015'te takımı Dortmund'dan
Bayern Münih'e geçmek isteyen
Gündoğan, Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu'nun vetosuna takılmıştı.
Transfer ücreti: 30 milyon euro
Gündoğan eski teknik direktörlerinden Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'e de
kendisine yaptıkları büyük katkılardan dolayı teşekkür etti ve “bu katkılara
karşılık olarak, daha önce söz verdiğim gibi kulübe uygun bir transfer ücreti
sağladığımdan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu. Gündoğan'ın transfer
ücretinin yaklaşık 30 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Dortmund'un kaptanı Hummels ise Bayern Münih yolcusu
Borussia Dortmund'un kaptanı Mats Hummels da geçen hafta Bayern Münih
Kulübü ile transfer anlaşmasını
kesinliğe kavuşturmuştu. Hummel'ın tarnsfer
ücretinin ise 38 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Böylece Borussia
Dortmund'un iki önemli yıldızı takıma veda etmiş oluyor.