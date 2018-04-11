Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında bugün, Gündoğan Koyu\'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da dalış kıyafeti giyerek temizliğe destek verdi.

Bodrum Belediyesi tarafından \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları, Gündoğan Mahallesi koyunda devam etti. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Gündoğan Plajı ve liman içinde yapılan çalışmada yaklaşık iki saat boyunca atıkları topladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da dalış kıyafeti giyip temizlik çalışmasına destek verdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tekne yardımı ile taşınan atıklar bir süre iskele yanında bulunan alanda, çevrenin korunması kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla sergilendi.

Denizden çıkarılan otomobil lastiği, kepçe, fırınlı ocak, şezlong, şemsiye, poşet ve meşrubat şişeleri görenleri şaşkına çevirdi. Toplanan atıklar yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık\'ta bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne nakledildi. Denizden toplam 336 kilo atık çıkarıldı. Serkan Öçalmaz, dalgıçlarla deniz dibinde \'Antrenör ve tesis bizden spor yapmak sizden\' yazılı pankart açtı.

Sonrasında açıklama yapan Öçalmaz, \"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde \'Koşabiliyorken koş projesi\' tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Bodrum\'da katılımcılarla birlikte dalış sporumuzu gerçekleştirdik. Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi her yaştaki vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam için spor faaliyetlerine katılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan \'Koşabiliyorken Koş Projesi\'ne destek verdikleri için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün burada bu atmosfer altında deniz dibi temizliğine destek vermek için de katkıda bulunduk. Dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak denizlerimizin korunmasını istiyoruz. Gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bu ortamın bıraktırılmasını istiyoruz. Bundan dolayı da tüm katılımcılara destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Deniz dibi temizlik çalışmalarının önümüzdeki hafta Küçükbük Koyu\'nda devam edeceği belirtildi.



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