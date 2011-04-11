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11 Nisan 2011 03:00

T24- Fransa'da Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak peçe yasağı İngiliz basınında geniş yer buluyor.

Observer gazetesi, Fransa'nın Avignon kentinde yaşayan ve ülkede peçe takan kadınların yüzü haline gelen Kenza Drider'in gerçekleştirmeyi planladığı eylemi yazıyor.

Kim Willsher tarafından kaleme alınan haberde, Drider'in eyleminin Paris'e seyahat etmek üzere Avignon tren istasyonuna gitmekle başlayacağını yazıyor.

Habere göre, Drider'in istasyona peçeyle gitmesinin bedeli 150 Euro para cezası olabilir, eylemi tekrarlaması durumunda ise Drider 'vatandaşlık kursu'na gönderilebilir.

Willsher, Sarkozy hükümetinin üzerinde büyük çaba harcadığı peçe yasağının az sayıda kadını etkileyeceğini yazıyor.
64 milyon nüfusa sahip Fransa'da 2 bin başörtülü kadın olduğu, bunlardan ise yalnızca 350'sinin peçe de taktığını ekliyor Willsher.

Willsher'a örtünmeyi kendi seçtiğini söyleyen Drider, sözlerine şöyle devam ediyor: "Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa'da çarşafın yeri olmadığını söylediğinde, benim cumhurbaşkanım da olarak, ırkçılığa ve İslam'a karşı saldırılara kapıyı açtı."

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