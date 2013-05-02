Gündeme ilişkin en kapsamlı ankette başkanlığa yüzde 57 'evet' çıktı

MAK Danışmanlık'ın 40 bin kişi üzerinde yaptığı ankete göre, halkın yüzde 61'i çözüm olacağına inanıyor. Anketten çıkan asıl ilginç sonuç, ankete katılanların yüzde 57'sinin başkanlık sistemine 'evet' demesi oldu.

Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada AKP tabanının başkanlık sistmenine şüpheyle yaklaştığını gördüğünü söylemiş, il ve ilçe başkanlarını "başkanlık sisteminin doğru anlatamıyorsunuz" diye azarlamıştı. Ancak son anket sonuçlara göre, halkın yüzde 50'sinden fazlasının başkanlık sistemini desteklediği ortaya çıktı.



Çözüm sürecine yönelik en kapsamlı anket



Çözüm sürecine yönelik en kapsamlı anketten, halkın yüzde 61’inin hükümetin terörü bitireceğine inandığı sonucu çıktı. ‘Terör’, “Türkiye’nin birinci sorunu nedir” sorusuna verilen cevaplarda ilk 5’e giremedi. “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 50.3’ü AK Parti, yüzde 22.2’si CHP, yüzde 12.8’i MHP, yüzde 7.1’i ise BDP cevabı verdi. ‘Bugün seçim olsa oy verebileceğiniz ikinci parti hangisi olur’ sorusuna ise en fazla AK Parti cevabı verildi.



% 34 ‘başarılı olamayacak’ dedi



Sabah'ın haberine göre, MAK Danışmanlık tarafından 11-13 Nisan tarihleri arasında 81 ilde 40 bin kişi üzerinde anket yapıldı. 400 saha çalışanı tarafından gerçekleştirilen araştırma yüzde 50 oranında yüz yüze, yüzde 50 oranında ise telefon yoluyla yapıldı. “Sizce terör sorununun çözümünde hükümet başarılı olacak mı?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 61’i ‘evet’, yüzde 34’ü ‘hayır’ derken, yüzde 5’i ise kararsız olduğunu belirtti.



Terör ‘birinci sorun’ görülmedi



Yeni anayasanın hazırlanamaması konusunda kimin başarısız olduğu yönündeki soruya ise ankete katılanların yüzde 41’i ‘hükümet’, yüzde 44’ü ise ‘muhalefet’ şeklinde cevap verdi. “Ülkemizin şu anda birinci sorunu nedir?” sorusuna yüzde 29 oranında işsizlik, yüzde 21 oranında hayat pahalılığı, yüzde 18 oranında ise Suriye’deki gelişmeler gösterildi. İlk 5 sorun arasında ‘terör’ cevabı yer almazken, ankete katılanların yüzde 11’i sorun olarak ‘ülke bütünlüğü’nü gördüğünü ifade etti.



Başkanlığa yüzde 57 ‘evet’ çıktı



Ankete katılanlar “Size göre ülkemiz için başkanlık sistemi faydalı olur mu?” sorusuna, yüzde 57 ‘evet’, yüzde 33 ‘hayır’ yanıtını verdi, “Türkiye’de bir genel affa ihtiyaç var mıdır?” sorusuna cevap verenlerin ise yüzde 54’ü ‘evet’, yüzde 14’ü ‘kısmi af olmalı’, yüzde 16’sı ‘hayır’ dedi, yüzde 16’lık bölüm ise bu konuda kararsız olduğunu kaydetti. Ankette hükümetin başarılı bulunup bulunmadığı yönündeki soruya yüzde 51.2 oranında ‘evet’, yüzde 40.8 oranında ‘hayır’ cevabı verildi.



Bugün seçim olsa durum ne?



“Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunda ise AK Parti yüzde 50.3, CHP yüzde 22.2, MHP yüzde 12.8, BDP yüzde 7.1, Saadet yüzde 3.1, BBP yüzde 2.1 oy aldı. Ankete katılanların yüzde 33’ü Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç olduğu düşüncesini dile getirirken, yüzde 31’i bu görüşe katılmadı. Yüzde 36’lık büyük bir bölüm ise kararsız kaldı.



İkinci tercih daha çok AK Parti



‘Bugün seçim olsa oy verebileceğiniz ikinci parti hangisi olur’ sorusuna verilen cevaplarda da AK Parti önde çıktı. Ankete katılanların Doğu ve Güneydoğu’da AK Partili seçmenin ikinci tercihi Saadet Partisi ve BDP, BDP’li seçmenin yüzde 95’inin tercihi AK Parti. İç Anadolu’da MHP’li seçmenin ikinci tercihini AK Parti oluştur urken, batı bölgelerinde MHP’li seçmenin ikinci tercihi CHP. CHP’li seçmenin ikinci tercihi ise MHP.