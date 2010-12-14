-GÜNDEMDEKİ AVUKAT ERİKEL'DEN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Ankara Barosu avukatlarından Yakup Erikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ismini yolsuzluk iddialarıyla gündeme getirdiğini belirterek, meslek hayatı boyunca ''etik ahlaki ve hukuki dayanağı olmayan hiç bir konuda görev almadığını, meslek hayatında ve tüm yaşamında alnının açık, başının dik olduğunu'' ifade etti. Avukat Yakup Erikel, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kendisinden söz ettiğini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Yakup Erikel, yaklaşık 20 yıldır Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak hizmet sunduğunu ve bu sürede sayısız davayı mahkemelerde takip ettiğini vurgulayarak, ''Bu kadar uzun meslek hayatımda etik olmayan, hukuki dayanağı olmayan, ahlaki olmayan hiç bir konuda görev almadım. Meslek hayatımda ve tüm yaşamımda alnım açık ve başım diktir'' ifadelerini kullandı. Avukatların savunma görevi yaparken en sağlıklı savunma hizmetini ortaya koyarak müvekkilleri için en az ceza ve hukuki bakımdan sorumlu olacakları şekilde davanın sonuçlanması için çaba sarfettiklerini belirten Erikel, şunları kaydetti: ''Bu mesleki bir görevdir, sorumluluktur. TBMM'de bütçe görüşmelerinde benim adım geçirilerek Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir konuşma yapılmıştır. Zaman Zaman kardeşim Avukat Yusuf Erikel ile ismim karıştırılmaktadır. Konuşmaları takip ediyorum. Öncelikle gerekli gördüğüm anda açıklama yapacağım. Ayrıca şahsıma, mesleğime ilişkin maddi ve manevi bakımdan herhangi bir tecavüz olduğu takdirde gerekli tüm hukuki yolları kullanacağımı ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmayı bir hukukçu olarak görev bilirim.'' TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaşandığını iddia ettiği yolsuzluğu dile getirmiş ve ''Sayın Başbakan'a bir sorum var? Hacı Ali Hamurcu şu anda nerededir? Bu çok önemli bir soru. Nerede olduğunu Sayın Başbakan araştırdığında görecektir. Bir sorum daha var? Avukat Yakup Erikel kimdir? Eğer merak ederse yanında Sayın Bülent Arınç var, ona sorarsa sanıyorum çok fazla bilgi alacaktır. Eğer Sayın Başbakan bu konuştuklarımla ilgili belge istiyorsa masamın üzerinde'' diye konuşmuştu.