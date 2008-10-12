Gündem yine Sağlam!..

Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen toplantıya başkan Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, özellikle istifası sırasında yönetim kuruluna yönelik açıklamalarda bulunan eski teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam'a yüklendi.Karadeniz, Sağlam'ın istifasının ardından Mustafa Denizli'nin hızlı bir şekilde teknik direktörlüğe getirilmesinden dolayı yönetim kurulunu överek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın, hatta Ortadoğu'nun başarılı bir teknik heyetinin atanmasından, radikal olarak, acil şekilde sürüncemede kalmadan teknik heyet konusunu çözdüğü için yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.Yalçın Karadeniz, Mustafa Denizli'nin başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Bu vesileyle başarılı olacağına inandığım Mustafa Denizli ve ekibine Beşiktaş'ımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah gelen gideni aratmaz. Her teknik heyet değişikliğinde 'Nasıl olacak', 'Nasıl gidecek' kaygıları olurken, ilk defa bu değişiklikte bir fikir birliğine varmışcasına mutlu sona ulaşacağımız konusunda bir birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde hassas davranılmasını rica ediyorum. Halef selef teknik direktörlerin Beşiktaş'a yakışır bir şekilde değişiklik yapmalarından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.İstifa eden Ertuğrul Sağlam'ın televizyondaki konuşmasını dikkatle takip ettiğini kaydeden başkan Karadeniz, "Fevkalade, özenle hazırlanmış çok duygusal, hamaset dolu bir konuşma yaptı. Takdir etmemek, ibret almamak elde değil. Şimdi ben bunları söylüyorum diye giden arkadaşların arkasından mı konuşuyor, yönetimi mi cilalıyor düşünceleri olmasın. Ben elbette ki maaşlı konumdaki arkadaşımıza yanıt verecek konumda değilim" dedi.Beşiktaşlılık duyguları içinde durum tespiti yapması gerektiğini vurgulayan Yalçın Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktörümüz diyor ki 'Bir maçın kaybedilmesinden sonra gönderiliyorum'. Başarılı olmuş ama mağdur edilmiş pozisyonuna getiriyor kendisini. Yönetim kurulunu zaman zaman hatalarından dolayı eleştiriyorduk. Ama yönetim kendi açısından belki de doğrusunu yapmıştır. Teknik heyete her türlü desteği vermiştir. Teknik direktörün tespit ettiği hedeflerden sapmalar olduğunu hepimiz gördük. Göze hoş gelen futbol, Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da kupa ve finaller oynanacağını söylemişti. Geçen yıl 4. ile aynı puanda olduğu gibi tartışmalı şekilde alınan 3.'lük başarı diye gösterilmemeli. Kimse takımı ikincidir, üçüncüdür diye takdir etmez. Geçen yıl 'Transferi ben yapmadım, imkanımız bu kadardı, iyileri alamadık' dedi. Kabul ettik. Bu yıl Avrupa'da başarı gelecek, final oynanacak dendi. Daha birinci maçta kendi hedeflerinden sapıldığının göstergesi oldu. Hal böyleyken 'Bir maç kaybettim, gönderildim' demesini doğru bulmuyorum."Karadeniz, Sağlam'ın 'Parayla işim olmaz' sözünü de hatırlatarak, "Lucescu, 15-20 gün önceki beyanatında 'Ben Beşiktaş Kulübü'nden giderken bir şey almadım' dedi. Bunu sordum, yönetim kurulu herkesin parasını aldığını söyledi. Ertuğrul Sağlam da maaşını almış" dedi.Karadeniz, Sağlam'ın Hacettepe maçından sonra istifa etmesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:"Kendisi diyor ki 'Bu mağlubiyetten sonra istifa edecektim. Ama Beşiktaş'ımıza 3 puan kazandırıp gideyim' demişti. Beşiktaş'ta yetişen, maaş alan ve isim yapmış insanların doğru ve dürüst kişilerin yapacağı zaten buydu. Ama Real Madrid ile mi oynadık da '3 puan alalım' diyor. Bu yılki Trabzonspor maçının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Elbette ki deplasmanda alınan 1 puan göz ardı edilemez. Ama şampiyonluğa oynayan bir takım için bunun bir başarı olarak değerlendirilmesini de yadırgıyorum. Bu yıl Fenerbahçe'nin 8, Galatasaray'ın 5 puan önünde ligde üçüncü olmak vurgulandı. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başarısızlığında nasıl bir başarı ölçüsü buluyoruz. İçimizden çıkan biri bir şekilde geri gelebilir. Aslolan hoş bir sedadır."Ertuğrul Sağlam'ın istifa etmesinin nedenlerini anlatmak istediğini ifade eden başkan Karadeniz, "Yeni teknik ekiple mutlu sona ulaşmamız açısından bir fikir birliğimiz var. İnşallah bizi yanıltmaz. Umarım bir netice elde ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, yeni teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin başarılı olacağına inandığını söyledi.Ritz Carlton Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Kenan Öner, kısa süre önce teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlatarak, "Bu konuda Divan Kurulu başkanımız çok doğru tespitler yaptı. Çalışanımızın arkasından konuşmak istemiyoruz. Bundan sonra başarılar diliyoruz. Yıllardan beri hem sporculuğunda hem de teknik adamlığında Beşiktaş'a gelmek için istekli olan Mustafa Denizli ile anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz. Başarılı olacağına da inanıyoruz" diye konuştu.Bu sezon teknik heyetin isteği doğrultusunda şampiyonluk yolunda mücadele edecek bir kadro oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Öner, ligde yollarına devam ettiklerini ifade ederek, "UEFA Kupası'na maalesef çok erken veda ettik. Bu da bizi çok üzmüştür" dedi.Öner, daha sonra amatör şubeler, idari ve mali konularla ilgili divan kurulu üyelerine bilgi verdi.