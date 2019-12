Gündem Yanal

Trabzonspor'da son üç maçta alınan 2 mağlubiyet ve bir beraberlik sonrası tüm gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi. Genel sekreter Hasan Yener, Yanal'ın takımdaki aksaklıkları gidereceğine inandıklarını söyledi.



Trabzonspor'da ligde Galatasaray karşısında alınan 3 - 0'lık mağlubiyet, ardından Gaziantepspor beraberliğinden sonra kupadaki Gaziantepspor mağlubiyeti moralleri bozdu. Dün akşam oynanan Fortis Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 1 - 0 öne geçtiği maçta rakibine 3- 1'lik skorla boyun eğen bordo - mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal hedefteki isim haline geldi. Özellikle oyuncu tercihleri konusunda ağır eleştiriler alan Yanal'ın durumunun, Cumartesi günü oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da alınacak olası bir mağlubiyet sonrası yönetim kurulunda da tartışmaya açılacağı öğrenildi.



YANAL KLASİĞİ



Trabzonspor'a gelene kadar çalıştırdığı tüm takımlarda lige çok iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşanan düşüşe engel olamayan teknik direktör Ersun Yanal'ın, bordo - mavili takımda da bu şekilde bir performans sergilemesi, "Ersun Yanal klasiği, Trabzonspor'da da mı gerçekleşiyor?" sorularını gündeme getirdi. Ligde son iki haftada 5 puan kaybedilmesi ve kupada alınan 3 - 1'lik Gaziantepspor mağlubiyetiyle büyük şok yaşayan bordo - mavili takımda, Yanal'ın radikal kararlar alabileceği öğrenildi. Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener ise, Yanal'ın takımdaki aksaklıkları gidereceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.



YENER: "TOPARLANACAĞIZ"



Yener, Gaziantepspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Futbolda her an, her türlü sonuçlar olabiliyor. Bizim gerçek gücümüz bu değil. Önemli olan bundan sonraki maçlarda gerçek gücümüzü ortaya koyabilmek ve Trabzonspor'u hak ettiği noktalara taşıyabilmek. Biz hafta sonu oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanarak ligde yeniden bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca kupada da kalan maçlarımızın tümünden galibiyetle ayrılarak, adımızı finallere yazdıracağız" dedi.



"HOCAMIZ AKSAKLIKLARI GİDERECEKTİR"



Mağlup olunca eleştirilerin artmasının gayet doğal olduğunu söyleyen Yener, "Mağlup olunca tabi ki eleştiri de olacaktır. Hem futbolcu, hem teknik heyet, hem de yönetim eleştirilerden gerekli dersleri çıkarmalıdır. Ama bir iki maçta alınan kötü sonuçla hareket ederek, yanlış işler yapmak istemiyoruz. Teknik heyetimizin takımdaki aksaklıkları bulup gidereceğine inanıyoruz. Bu konuda hocamıza olan inancımız tam" diye konuştu.



"ÖZLEDİĞİMİZ TRABZONSPOR BU DEĞİL"



Yener, Yanal'la sürekli görüşme halinde olduklarını da vurgulayarak, "Bizim de istediğimiz ve özlediğimiz Trabzonspor bu değil. Bundan çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kurduğumuz takımın sonuna kadar arkasındayız. Kimse mağlubiyeti kabullenmez. Hocamızın elinde iyi bir kadro var. İlerleyen haftalarda bu kadroyla çok güzel işler başaracağımıza inanıyoruz" dedi.



SONG: "HİÇ İYİ OYNAMADIK"



Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan savunma hataları artarak devam ediyor. Son üç maçta kalesinde 7 gol gören ve sadece iki gol atmayı başarabilen bordo - mavili takım, ligin ilk yedi haftasında attığı 11 gole rağmen kalesinde ise sadece 5 gol görmüştü. Yenilen gollerin sadece savunma oyuncularının hatalarından kaynaklanmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu Song, "Bugün oldukça önemli ve hassas bir maça çıktık. Ama maçın başından itibaren hiçbir şekilde iyi bir oyun ortaya koyamadık. Bunun sonucunda da yenilmeyi hak ettik. Gaziantepspor sezonun başından beri iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Biz artık Cumartesi oynayacağımız maça bir an önce olumlu şekilde hazırlanmak zorundayız. Önümüzde iki gün var ve bu iki günde mümkün olduğu kadar yenilginin arızalarını gidererek, sahaya hazır bir şekilde çıkmak durumundayız" diye konuştu. Egemen'in yerine savunmada görev yapan Giray ise önemli bir maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Galip gelmek istiyorduk ama Gaziantepspor bizden daha iyi oynadı. Bundan sonra önümüzde ki maçlara bakacağız. Umarım, önümüzdeki maçlarda daha iyi oynayıp galip geliriz" dedi.



YEREL GAZETELER YANAL'A PATLADI



Fortis Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında dün akşam Gaziantepspor karşısında 3 - 1'lik şok bir yenilgi alan Trabzonspor'da yerel basın mağlubiyetin tek sorumlusu olarak Teknik Direktör Ersun Yanal'ı gösterdi. İlkhaber Gazetesi, "Bu hesapta yoktu" ve "Yönetim uyuma! Yanal ne yapıyor" başlıklarını attı. Günebakış Gazetesi ise, "Aklınızı başınıza toplayın beyler" manşetiyle Gaziantepspor mağlubiyetini okuyucularına duyururken, Karadeniz Gazetesi, "Kendinize gelin" ve "Mazereti artık bırak hocam" başlıklarını attı. Mağlubiyete en sert tepkiyi Taka Gazetesi gösterdi. Gazete, "Çarşamba'nın gelişi Pazar'dan belliydi", "Trabzon geri döndü!", "Kaptanı Yattara olanın..." ve "Song ıska geçmeye başladı" başlıklarını attı