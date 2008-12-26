Gündem: Vargas...



Ara transfer döneminde takımını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi, adımlar atmayı sürdürüyor.



İlk olarak Ankaragücü’nün parlayan ismi Gökhan Emreciksin’in işini bitiren Sarı-Lacivertliler’in, şimdi de Arjantin’in Boca Juniors takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Vargas’la ilgilendiği belirtildi.



Dünya futbolundan transfer haberleri veren güvenilir internet sitelerinden ‘mercato365’, Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Lacivertli ekibe yakın olduğunu ileri sürdü.



Aurelio’ya benziyor



Aynı zamanda savunmada da görev yapabilen 1980 doğumlu oyuncunun, Mehmet Aurelio’nun özelliklerini barındırdığı belirtiliyor. 9 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen Fabian Vargas, ülkesinin America De Cali takımında 5 yıl oynadıktan sonra 2004’te Boca Juniors’a transfer oldu. Arjantin ekibinde iki yılda 27 kez forma giyen Vargas, İnternacional takımında 1 yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Boca’ya döndü. 2008’de 29 maça çıkan Vargas, 2 de gol attı.