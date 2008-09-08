Gündem teknik adamların

Günün Avrupa'dan Futbol haberleriyle yeniden karşınızdayız... Bugün için ilgimizi çeken en önemli başlık,'den geldi. Fransız teknik adam millî takım teknik direktörlerinin başka bir ülkeden olmasının futbolun enternasyonel dokusuna zarar verdiğini savunuyor. Oldukça ilgi çekici bu tartışmayı, "Millî takımlar 'yabancı'ya emanet edilir mi?"başlığıyla manşetimize taşıdık.Wenger'in tartışma yaratacak sözlerinin muhattaplarından İngiltere'ninise, Chelseali orta saha oyuncusu Joe Cole ile ilgili bir problemi olmadığını söylüyor. Meğer Cole taktiği anlamamış... Detaylar haberimizde...Yine bir teknik direktör, yine İngiltere... Ama bu kez bizden biri,....ile yollarını ayırınca takımın başına kim gelsin sorusu gündeme geldi hâliyle. Aldığımız duyumlara göre Fatih Terim de listede yer alıyormuş... Detaylar haberimizde....Teknik adamlardan devam edelim,konuyu getirelim. Hırvatistan'ın müzisyen teknik patronu Bilic, İngiltere'ye gideceği konuşulan isimlerden bir tanesi. Terim gibi onun da adı Newcstle için anılıyor; ama Hırvat teknik adam konuya pek sıcak olmadığını açıklıyor... Renkli kişiliğiyle tanıdığımız Bilic'in açıklamaları, haberimizde...Fransa'da ise, tam bir teknik adam şaşkınlığı yaşanıyor..., Fransızları bir türlü mutlu edemedi. Fransız teknik adamla ilgili son gelişemeler de yine haberlerimiz arasında...