Gündem Suriye; Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Suriye Çalışma Grubu toplantısının 3'üncüsü gerçekleştirmek için 5 Şubat'ta ABD'ye gidiyor.

Washington'da yapılacak toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilmesi, PKK ve konsolosluk konularının ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet 5 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Washington'daki temaslarda Suriye ve terörle mücadele ele alınacak.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Türkiye ile ABD arasında kurulan çalışma grupları çerçevesinde gerçekleşecek toplantıda, ana gündem, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı olacak.



ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale başkanlığındaki ABD heyeti ile yapılacak görüşmelerde, çekilme takvimi ve esaslarının ele alınması, ayrıca 2019 itibari ile hız kazandırılması beklenen Münbiç Yol Haritası ele alınacak.



Türk ve Amerikan heyetlerinin gerçekleştireceği toplantıda, PKK ile mücadele ve iki ülke arasında daha önce krize neden olan tutuklu konsolosluk çalışanlarına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.