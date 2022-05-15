Gündem olan sokak röportajı: "Şeytan bile bunların yanında utanır"

Çorum'da yapılan bir sokak röportajında ev işleri yaparak geçimini sağlayan bir kişi hayat pahalılığına karşı sitemi sosyal medyada gündem oldu.

Youtube'da 'Sokak Kedisi' isimli kanalda Çorum'da yapılan bir sokak röportajı yayınlandı. Videoda insanlara "ülke ekonomisinden memnun musunuz" diye soruldu. Bir kişi ise hayat pahalılığına tepki göstererek "Sürünüyoruz gördüğün gibi" dedi. Bunun üzerine muhabir kadına "Her şey çok güzel değil mi?" sorusunu yöneltti. "Güzel olana güzel, benim için güzel değil" şeklinde karşılık veren kişi şunları söyledi:

"Ben işten geliyorum şimdi. Akşama kadar belki 100 sefer bez sıktım. Sarayda oturmuyorum ben işten geliyorum. Açım ben aç. Ben aç aç çocuklarımı okuttum. Bu ne ya ortalık yangın yeri gibi. Nerede yaşıyoruz, hangi ülkede yaşıyoruz? Böyle bir şey var mı insanları sömürerek, hakkını yiyerek, 'Biz Müslümanız' diyerek... Herkes Müslüman. Ülkemizde Hristiyan da yaşayabilir. Artık yeter bitsin bu."

Geçinemediğini belirten kişi doğalgaz faturasının 800 TL'den az gelmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Neden 200 liralık gazı 800'e yakayım ben. Evimde fabrika çalıştırmıyorum. Elektriğim 400 TL'den aşağı gelmedi. Asgari ücretle geçinen birisiyim. Diyorlar ki 'fakir sabır sabır". Kendileri aldıkları maaşı fakirlere versinler öyle sabır dilesinler."

Konuşma sırasında muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şükürsüzlük görüyorum" sözlerini hatırlatması üzerine kişi, "Kendileri şükretsinler. Versinler maaşlarını fakirlere ondan sonra şükürü kendileri yapsın, nasıl oluyor bakayım. El insaf artık. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar imansızlık olmaz. Yapacak bir şey yok artık bunların elinden kurtulalım bir an evvel. Bir tane oy verdiysem zehir zıkkım olsun, Allah beni olduğum yerde taş etsin. Vermedim de vermeyi düşünmüyorum da. Ben Atatürkçü geldim Atatürkçü öleceğim arkadaş o kadar."

Çocuklarını ev işlerine giderek okuttuğunu ifade eden vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düellosu hakkında da şunları söyledi:

"Şeytan bile görmesin yüzlerini, vallahi şeytan bile bunların yanında kendinden utanır. Ben ne yapıyorum diye. Bunları cenneti bırak cehennem de kabul etmeyecek."