Gündem Kıbrıs; Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Kıbrıs'ın ele alındığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve May, "Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu" vurguladılar.

Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki işbirliğini daha da güçlendireceklerini belirttiler.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade ettiler.

Birleşik Krallık Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AKP'li yöneticilere yönelik suikastlerini kınadığı, Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.