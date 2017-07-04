T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gündem Kıbrıs; Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde görüşebileceklerini ifade ettiler

04 Temmuz 2017 01:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Kıbrıs'ın ele alındığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve May, "Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu" vurguladılar.

Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki işbirliğini daha da güçlendireceklerini belirttiler.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade ettiler.

Birleşik Krallık Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AKP'li yöneticilere yönelik suikastlerini kınadığı, Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.

ETİKETLER

Theresa MayErdoğanKıbrıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24