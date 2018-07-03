Gündem erken yerel seçim; AKP hazırlık yapıyor mu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'daki genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tartışılmaya başlanan yerel seçimle ilgili olarak AKP'den eski bir yetkili ile görüşmesini aktardı. AKP'nin takvimin sıkışık olduğunu bildiren Selvi, AKP'li eski yetkilinin "Yerel seçimler zamanında yapılır" görüşünü savunduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yerel seçimin erkene alınmasını 3 siyasi partinin anlaşmasına bağlı olduğunu söylemiş AKP'li Mehdi Eker ise seçimler erkene çekilmez demişti.

"Şimdilik yerel seçimlerin erkene alınması gibi bir hazırlık görünmüyor" diyen Selvi'nin "Yerel seçimler öne alınacak mı?" başlığıyla (3 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yerel seçimlerin öne alınması tartışmasının yaşandığı bir dönemde AK Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ile konuşurken, bu konuyu sormayı ihmal etmedim.

“İklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin ekim-kasım ayında olması lazım”dedi.

Peki AK Parti’nin bu yönde bir çalışması var mı? Erol Kaya, “Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır” görüşünde.

Şimdilik yerel seçimlerin erkene alınması gibi bir hazırlık görünmüyor. Seçim sonuçlarına gelince Erol Kaya, “Buna rağmen AK Parti seçmenin verdiği mesajı alacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gerekli dersleri çıkaracaktır” diyor. Zaten bu değerlendirmeleri Erdoğan ile AK Parti arasındaki oy farkının tevili için değil, yeni bir bakış açısı olduğu için paylaştım. Seçim sonuçlarıyla ilgili elbette ki farklı değerlendirmeler yapılabilir. Ama değişmeyen tek gerçek, milletin sandıkta verdiği mesajdır.