Gündem, düşen Rus uçağı; Netanyahu, Putin ile görüştü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail’den yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Suriye’de Rus uçağının düşmesiyle ilgili gerekli bilgileri vermeyi önerdiğini söylediği aktarıldı. Netanyahu’nun uçağın düşmesinden Suriye hükümetini sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Üssü yakınlarında kaybolan İl-20 tipi uçağın, Suriye’ye ait S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu duyurmuştu. Açıklamada, İsrailli pilotların uçağı kalkan olarak kullandığı iddia edilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’la görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Bugün İsrailli meslektaşlarımızı bilgilendirdik, özellikle de ben, İsrail Savunma Bakanı’nı bu tür eylemleri, bu tür adımları yanıtsız bırakmayacağımız konusunda bilgilendirdim” demişti.