Gündem Dünya Kupası; işte futbol hakkında 30 şaşırtıcı bilgi

Dünya Kupası’nın Rusya’nın ev sahipliğinde başlamasıyla birlikte tüm dünyanın gündemi futbol oldu. Ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan karşısında sahaya çıktığı turnuvanın ilk maçından 5-0 galip ayrılırken, dünkü maçların galipleri ise Uruguay (1-0 // Mısır) ve İran (1-0 // Fas) oldu. Portekiz ve İspanya maçında ise bol gollü (3-3) skora rağmen kazanan çıkmadı.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi futbol konuşurken, Amerika Bülteni futbol hakkındaki 30 ilginç bilgiyi derledi. Liste şöyle:

-Futbol topu dendiğinde hepimizin aklına gelen görüntü olan siyah beşgen ve beyaz altıgenlerden oluşan tasarım, 1962 yılında NASA’nın yörüngeye oturttuğu Telstar ieltişim uydusunun benzeri olarak tasarlandı.

-Futbol hakemleri oyunu yıllarca mendil sallayarak yönetti. Düdük ilk kez 1878 yılında kullanılmaya başlandı.

-1882 yılına kadar kale üst direği yoktu. Top, iki direk arasından geçtikçe ne kadar yüksekten geçerse geçsin gol sayılıyordu.

-Kırmızı ve sarı kartın tarihi aslında oldukça yeni. 1970’li yıllara kadar hakemler oyunda futbolcu attıkları zaman kararlarını o futbolcuya sözlü iletiyordu. 1966 Dünya Kupası İngiltere – Arjantin çeyrek final maçında hakemin kimleri oyundan attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı ve hakem de maç sonuna kadar kararını net şekilde ortaya koymadı. Bunun üzerine İngiliz hakem Ken Aston, trafikteki ‘sarı ışık’ (uyarı) ve ‘kırmızı ışık’tan (dur) ilhamla hakemin kararını herkese anında gösterebileceği kart uygulaması fikrini ortaya attı. Bu fikir kabul gördü ve ilk kez 1970 Dünya Kupasında uygulamaya kondu. Ancak o turnuvada kimse kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupasında kırmızı kart gören Şilili Carlos Caszely, futbol tarihinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Ortaçağ futbolunda rakibe tekme atmak, yumruklamak, ısırmak serbestti

-Her ne kadar modern futbol İngiltere’de başlasa da futbol oyununun ilkel versiyonları ilk kez 2200 yıl önce Çin’de oynanmaya başlandı. Ortaçağ futbolunda rakibe tekme atmak, yumruklamak, ısırmak serbestti.

-Uruguay ve Brezilya arasında Maracana Stadyumunda oynanan 1950 dünya kupası finali, 199 bin 854 seyirci ile tüm zamanların tribün rekoruna sahip olmaya devam ediyor.

-Uruguay 1930 Dünya Kupası finalini sadece 300 kişi seyretti.

-Kadınlar dünya futbol kupası ilk kez 1991 yılında Çin’de oynandı ve ABD şampiyon oldu.

-Dünya Kupası tarihinde turnuvaya katılmayı başaran en küçük ülke 2018 Dünya Kupasına katılan İzlanda. Takımın teknik direktörü Heimir Hallgrímsson aslında bir diş hekimi. Hallgrímsson her maç öncesi gittiği barda taktik ve planlarını taraftarlarla tartışarak hazırlıyor ve orada konuşulanlar hiçbir şekilde ne medyaya ne de sosyal medyaya yansıtılmıyor.

Tam 20 futbolcu kırmızı kart gördü

-1 Haziran 1993 günü Paraguay ligi takımları Sportivo Ameliano ve General Caballero arasında oynanan maçta hakem iki Sportivolu futbolcuya birden kırmızı kart gösterdi. Bu kararla başlayıp 10 dakika süren kava sonunda hakem William Weiler 18 futbolcuya daha kırmızı kart gösterdi. Tam 20 futbolcunun kırmızı kart gördüğü bu maç, bir maçta en fazla kırmızı kart ile Guinness Rekorlar kitabına girdi.

-1998 yılında Andover ve District Sunday League arasındaki maçı yöneten İngiliz hakem Martin Sylvester, maç sırasında bir futbolcuyu yumrukladıktan sona kendi kendisine kırmızı kart göstererek oyundan çıktı.

-1978 yılında Tanzanyalı hakem, maçtan hemen önce soyunma odasında esrar içtiği gerkeçesiyle maç devam ederken polis tarafından tutuklandı.

-Liberya, milli takım futbolcularının formalarını ve seyahat masraflarını karşılayamadığı için Liberya milli takımı 1996 Afrika Kupasına az daha katılamıyordu. Liberyalı ünlü futbolcu George Weah, bütün forma ve seyahat masraflarını cebinden ödeyerek takımını turnuvaya götürdü.

Pele, üç kez Dünya Kupası kazanan tek futbolcu

-1930 ve 1950 Dünya Kupası hariç diğer bütün Dünya Kupası finallerinde final maçında en az bir Avrupa takımı her zaman oynadı.

-Dünya Kupası, yaklaşık 5.9 kilogram ağırlığında 18 karat altından oluşuyor.

-Pele, üç kez Dünya Kupası kazanan tek futbolcu. Pele’nin tek rekoru bu değil. Aynı zamanda birçok gol rekorunun da sahibi. Bir maçta tam 8 gol, 6 maçta 5 gol, 31 maçta 4 gol attı ve tam 92 kez de hat-trick yaptı.

-Brezilya milli takımı, Pelé ve Garrincha’nın birlikte forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.

-Fransa milli takım oyuncusu Just Fontaine 1958 Dünya Kupasında attığı 13 gol ile bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunun sahibi.

-Türkiye Milli Takımının golcüsü Hakan Şükür, 2002 Dünya Kupasında Güney Kore’ye 11’nci saniyede attığı gol ile Dünya Kupası tarihinin en erken golü rekorunun sahibi.

-Almanya Milli Takımı oyuncusu Lothar Mathheus tam 25 Dünya Kupası maçında forma giyerek, Dünya Kupası maçlarında en fazla oynayan oyuncu rekorunun sahibi.

42 yaşında Dünya Kupası'nda gol attı

-ABD’li futbolcu Bert Patenaude, 1930 Dünya Kupasında Paraguay’a attığı 3 gol ile Dünya Kupası tarihinin ilk hat-trickini yapan futbolcu.

-Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupasında oynayıp gol attığında 42 yaşındaydı ve Dünya Kupasında maça çıkan en yaşlı futbolcu rekorunun sahibi.

-Hindistan, futbolcularının yalınayak oynamasına izin verilmemesi üzerine 1950 Dünya Kupasına katılmaktan vazgeçti.

-Arsenal futbol takımının adı The Arsenal’di. Ancak kulüpler alfabetik listesinde ilk sırada yer almak için kulübün adı Arsenal olarak değiştirildi.

-Macaristan’ın, El Salvador karşısındaki 10-1’lik galibiyeti Dünya Kupasının en farklı galibiyeti.

Futbolculara ilk ödeme: Gol başı 35 cent

-Kongo’da 1998 yılında Bena Tshadi ve Basanga takımları arasındaki maç 1-1 devam ederken sahaya yıldırım düştü. Rakip takımdan kimseye bir şey olmazken Bena Tshadi takımının sahadaki 11 futbolcusu da yaşamını yitirdi. Bu olay ‘büyü yapıldı’ tartışmaları başlattı.

-İtalyan futbolcu Luigi Riva’nın çektiği şutun isabet ettiği seyircinin kolu kırıldı.

-Danimarkalı futbolcu Michael Laudrup, Barcelona’nın Real Madrid’i 5-0 yendiği maçta Barcelona forması giyiyordu. Real Madrid’in Barcelona’yı 5-0 yendiği maçta ise Real Madrid forması ile sahadaydı.

-1919 – 1921 tarihleri arasında karşılaşmalara çıkan The USSA, ABD’nin ilk profesyonel futbol takımıydı. Futbolculara attıkları gol başına 35 cent ödeniyordu.

-ABD, 18 milyon lisanslı futbolcu ile dünyada en fazla lisanslı futbolcuya sahip ülke.