Gündem Çocuk Derneği’nden 18 yaş altındakilere: Korkmayın, polise ifade vermeyin

Hülya Karabağlı/ Ankara

Gezi Parkı eylemlerinde polis tarafından gözaltına alınan 18 yaş altındaki gençlere Gündem Çocuk Derneği’nden çağrı geldi. Yapılan çağrıda, “Endişelenmeyin. Korkmayın. Polise ifade vermeyin. Avukat isteyin” denildi.

Gündem Çocuk Derneği, gözaltına alınan ya da alınma ihtimaline karşı 18 yaş altı çocukların izleyecekleri yöntemi tek tek belirledi. “18 Yaş Altındaki Herkes İçin Çağrımızdır” başlıklı metinde, Ankara, İstanbul ve İzmir için adli yardım hattı telefon numaraları ve cep telefonu verildi. Buna göre, Ankara: 0 312 416 72 26. İstanbul: 0 212 251 63 25 (Dahili 148-150-163-201). İzmir: 0 232 463 00 14 (Dahili 127-143). Acil durumlar için: 0 536 956 64 26.

Gündem Çocuk, gözaltına alınmaları halinde 18 yaş altı çocuklar için şu çağrıyı yaptı.

-Gözaltına alınırsanız korkmayın

-Endişelenmeyin, korkmayın!

-Sizi gözaltına alan polise 18 yaşın altında olduğunuzu söyleyin.

-Karakola götürülürken size kelepçe takmamalarını, bunun suç olduğunu söyleyin. Yine de takarlarsa direnmeyin ve bu durumu avukatınızla vereceğiniz ifadenizde dile getirin.

-Polise ifade vermeyin ve avukatla görüşmek istediğinizi söyleyin.

-Unutmayın her zaman susma hakkınız vardır.

-Avukat desteği almak ücretsizdir ve sizin hakkınızdır.

-Yakalandığınız saati avukatınıza bildirin.

-Gözaltındayken temel ihtiyaçlarınızın(yemek, tuvalet.vb) karşılanması hakkınızdır.

-Avukatınızla görüşmeden önce asla, hiçbir şeye imza atmayın.

-Ailenizin bilmesini istemiyor olsanız da avukatınız size yardımcı olacaktır.

Dernek’te yapılan açıklama şöyle:

Pek çok yetişkin sizlerin Dünyada ve Türkiye’de olup bitenler ile ilgili görüşleriniz olduğunun ve bu görüşlerinizi ifade etme hakkınız olduğunun farkında da değil, buna alışık da değil. Hükümet ve devlet idaresi de yetişkinlerce yapıldığından sizlerin eylemlerde ve alanda bulunmanızı kolayca anlamalarını beklemeyin.

Oy hakkınız olmasa da, yetişkinler alışık olmasa da siz ve sizin gibi pek çok arkadaşınız, günlerdir Türkiye’nin pek çok yerinde süren protestolarda kendilerini, kendilerine özgü pek çok sebeple ve yöntemle ifade ediyor. Hükümet ve devlet ise uluslararası sözleşmelere ve yasalara aykırı bir biçimde bu protestolara şiddetle, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile cevap veriyor. Yetişkinlerin protesto haklarını görmezden gelenler ne yazık ki sizleri hiç dikkate almıyorlar.

Bu çok haksız ve aptalca ve Küçük Prens’in de dediği gibi biliyoruz ki

“Büyükler hiçbir şeyi kendiliklerinden anlamıyorlar. Onlara hep bir şeyleri açıklamak zorunda olmak çocuklar için çok sıkıcı.”

Sevgili arkadaşlar,

Maalesef bu basit gerçeği büyüklere anlatma görevi yine size düşüyor. Bu konuda sizden öncelikle anlayış ve sabır bekliyoruz. Ayrıca protesto gösterilerine katılırken, yetişkinlerin size karşı göstermekten kaçındığı özeni sizin kendiniz için göstermenizi ve çok dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Anayasal hakkınız olan protesto gösterilerine katılırken, polisin doğrudan hedefi olmaktan korunun. Gözaltına alındığınız taktirde çocuk olmaktan kaynaklı haklarınızı kullanmak için aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.

Gündem Çocuk Derneği olarak her zaman yanınızdayız!

ANKARA İÇİN ADLİ YARDIM HATTI: 0 312 416 72 26

İSTANBUL ADLİ YARDIM HATTI: 0 212 251 63 25 (Dahili 148-150-163-201)

İZMİR ADLİ YARDIM HATTI: 0 232 463 00 14 (Dahili 127-143)

(Yukarıdaki telefonlara ulaşamazsanız, acil durumlar için: 0 536 956 64 26)