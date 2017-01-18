Gündem anayasa değişikliği; Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili buluştu. Bahçeli makamının önünde Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. İki lider Bahçeli'nin makam odasına girerken grup başkanvekilleri içeri girmedi. Görüşme yaklaşık olarak 43 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "MHP, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarımı kendisiyle paylaştım, kendisine teşekkür ederim" dedi. Bahçeli ise muhabirin "Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna "Genel Başkan gereğini söyledi" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu - Bahçeli zirvesinden ilk görüntüler:

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti. Bahçeli bu randevu talebini kabul etti.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin bugün saat 12.00'de, Meclis'te bir araya geldi. Tam olarak 43 dakika süren görüşmenin ardından liderler çok kısa açıklamalarda bulundu.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, 2 gün ara verildikten sonra 2. tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan 2. tur görüşmelerin ardından kritik önemdeki 2. tur bugün başlayacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kritik görüşme sonrası ortak açıklama: