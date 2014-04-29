Gündem 2020 isyanı

Federal milletvekili Jens Spahn liderliğindeki bir grup genç CDU üyesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte kurulan 3. Merkel hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren bir belge yayınladı.

Genç CDU mensuplarının destek verdiği 10 maddelik belgede hükümetin 63 yaşında emeklilik planı eleştiriliyor.

Genç Hrıstiyan Demokratlar, bunun yerine büyüme ve istihdamın önünü açacak düzenlemelere gidilmesini istiyor. Vergi indirimleri, ulaştırma ve iletişim altyapısına yatırım ve planlı göç politikası, öneriler arasında ilk sırada geliyor.

Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir bireysel emeklilik sistemi kurulmasının önerildiği belgede, erken emekliliği teşvik edici düzenlemeler kaldırılmaya, bunun yerine emeklilik sonrası çalışmayı kolaylaştırıcı adımlar atmaya çağrılıyor.

Genç Hrıstiyan Demokratlar'ın çağrısında, "ulaştığımız refahı dağıtma yerine her gün yeni baştan kazanmak gerekiyor. Bizim açımızdan Gündem 2020 reform paketi kaçınılmazdır" deniliyor.

CDU 'sol' kanadının tepkisi

'Gündem 2020' girişimi, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) sol kanadının tepkisine yol açtı. Hrıstiyan Demokrat İşçiler Sendikası (CDA) Başkanı Christian Bäumler, "Öneri, Almanya'daki sosyal gerçekleri görmezden gelmektedir" dedi.

Almanya genelinde istihdamın beşte birlik kısmının düşük ücret kapsamına girdiğini hatırlatan Bäumler, bunun emeklilik yıllarında yoksulluk tehdidini beraberinde getirdiğini hatırlattı. Christian Bäumler, "Sosyal yönünü dikkate almadan başarılı bir ekonomi politikası yürütemezsiniz" uyarısında bulundu.

Gündem 2010 neydi?

Genç Hrıstiyan Demokratlar'a ilham olan Gündem 2010 reform paketi, 2002 yılında işbaşına gelen Gerhard Schröder başbakanlığındaki SPD – Yeşiller hükümetince uygulamaya konmuştu. Paket, işsizlikle mücadele ve devletin boşalan kasalarını içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak amacıyla sosyal devletin yapısında önemli değişiklikler getirmişti.

Sosyal sistemde kesintilere gidilmesini öngören paket, doktora her gidildiğinde 10 Euro ödenmesi ya da emeklilik maaşlarına zammın ertelenmesi gibi vatandaşların sırtındaki yükü artıran özelliklere sahipti. Uzun süredir işsiz olanlar İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kendilerine sunduğu her işi kabul etmek zorunda, diğer işsizlerse kendilerine sunulan hizmetlerin azalmasını göze almak zorundaydı.