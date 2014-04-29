T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Gündem 2020 isyanı

Almanya'da koalisyon hükümetinin izlediği ekonomi politikası Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) tabanının tepkisine neden oldu. Genç Hrıstiyan Demokratlar, uyarı niteliğinde 10 maddelik bir belge yayınladı.

29 Nisan 2014 14:35

Federal milletvekili Jens Spahn liderliğindeki bir grup genç CDU üyesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte kurulan 3. Merkel hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren bir belge yayınladı.

Genç CDU mensuplarının destek verdiği 10 maddelik belgede hükümetin 63 yaşında emeklilik planı eleştiriliyor.

Genç Hrıstiyan Demokratlar, bunun yerine büyüme ve istihdamın önünü açacak düzenlemelere gidilmesini istiyor. Vergi indirimleri, ulaştırma ve iletişim altyapısına yatırım ve planlı göç politikası, öneriler arasında ilk sırada geliyor.

Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir bireysel emeklilik sistemi kurulmasının önerildiği belgede, erken emekliliği teşvik edici düzenlemeler kaldırılmaya, bunun yerine emeklilik sonrası çalışmayı kolaylaştırıcı adımlar atmaya çağrılıyor.

Genç Hrıstiyan Demokratlar'ın çağrısında, "ulaştığımız refahı dağıtma yerine her gün yeni baştan kazanmak gerekiyor. Bizim açımızdan Gündem 2020 reform paketi kaçınılmazdır" deniliyor.

CDU 'sol' kanadının tepkisi

'Gündem 2020' girişimi, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) sol kanadının tepkisine yol açtı. Hrıstiyan Demokrat İşçiler Sendikası (CDA) Başkanı Christian Bäumler, "Öneri, Almanya'daki sosyal gerçekleri görmezden gelmektedir" dedi.

Almanya genelinde istihdamın beşte birlik kısmının düşük ücret kapsamına girdiğini hatırlatan Bäumler, bunun emeklilik yıllarında yoksulluk tehdidini beraberinde getirdiğini hatırlattı. Christian Bäumler, "Sosyal yönünü dikkate almadan başarılı bir ekonomi politikası yürütemezsiniz" uyarısında bulundu.

Gündem 2010 neydi?

Genç Hrıstiyan Demokratlar'a ilham olan Gündem 2010 reform paketi, 2002 yılında işbaşına gelen Gerhard Schröder başbakanlığındaki SPD – Yeşiller hükümetince uygulamaya konmuştu. Paket, işsizlikle mücadele ve devletin boşalan kasalarını içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak amacıyla sosyal devletin yapısında önemli değişiklikler getirmişti.

Sosyal sistemde kesintilere gidilmesini öngören paket, doktora her gidildiğinde 10 Euro ödenmesi ya da emeklilik maaşlarına zammın ertelenmesi gibi vatandaşların sırtındaki yükü artıran özelliklere sahipti. Uzun süredir işsiz olanlar İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kendilerine sunduğu her işi kabul etmek zorunda, diğer işsizlerse kendilerine sunulan hizmetlerin azalmasını göze almak zorundaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaHrıstiyan Demokrat Birlik PartisiHrıstiyan DemokratlarFederalJens SpahnCDUSosyal Demokrat PartiGündemDemokratSendikasıBaşkanı Christian BäumlerBäumlerGerhard SchröderSPDYeşillerEuroBulma KurumuDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24